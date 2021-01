Marcos Caicedo jugará cedido en el Guayaquil City y Liga de Quito pagará parte de su sueldo 

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, y lo había anunciado. Marcos Caicedo no estaba en sus planes para el 2021. Esto, a pesar de que el mediocampista tiene contrato con el equipo. Este martes 19 de enero del 2021 se confirmó que su nuevo club será el Guayaquil City.

Esteban Paz, presidente de la Comisión Especial de Fútbol, reconfirmó que no estará en los planes de los albos. En días pasados había asegurado que se estaba negociando con un equipo de Guayaquil, pero ahora se supo que será e City el que se haga del futbolista.



”Hemos cedido a Marcos Caicedo, seguiremos pagando una parte de su sueldo, la idea es que juegue en Guayaquil City FC", dijo el dirigente.



Paz también reveló que Caicedo rechazó ofertas del fútbol boliviano. Al club le llegaron propuestas de clubes de ese país como Always Ready .



"No quiso ir a Bolivia, tuvo ofertas de dos equipos bolivianos, Always Ready (actual campeón) y Bolívar, se queda en Ecuador”, dijo Paz.



El futbolista se adelantó días atrás a esta decisión. En su cuenta de Instagram se despidió de los hinchas con un fotografía de él en un partido ante el Delfín. También lamentó las pocas oportunidades que tuvo.



"Bueno el 2020 no fue fácil en lo futbolístico no tuve la confianza para demostrar mi capacidad futbolística pero esto es así. Vas a un lugar creyendo que que te van a salir las cosa cómo piensas pero Dios te muestra otras cosa gracias a mi rey que qué aprendí muchas cosa, una de esa cosas es confiar más en Dios y trabajar más a ojos cerrados. Ahora voy palante mirando a Jesús. Tengo una nueva oportunidad con la bendición de Dios", publicó el futbolista en su cuenta de Instagram.