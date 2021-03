El lateral Byron Castillo no es llamado a la selección ecuatoriana por dudas en su nacionalidad

Byron Castillo fue elegido como el lateral derecho más destacado del campeonato ecuatoriano de fútbol y fue incluido en el equipo ideal de la LigaPro en el 2020. Pese a eso, el jugador de Barcelona SC no fue considerado para el último microciclo de la selección nacional.

Una investigación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) divulgada a inicios de 2019 determinó supuestas irregularidades en la documentación del deportista, referentes a su nacionalidad.



Castillo había sido parte de las selecciones juveniles de Ecuador, en el Sudamericano Sub 17 de 2015 cuando se empezó a dudar sobre su documentación. En ese mismo año, Emelec separó al futbolista por ese inconveniente.



Después de la que la FEF suspendiera a Castillo a inicios de 2019, el abogado José Massú presentó una acción de protección a favor del jugador por una "violación de sus derechos constitucionales" y consiguió que fuera habilitado como ecuatoriano.



Gabriel Wainer, secretario técnico de la FEF, aseguró en una entrevista con Radio Huancavilca de Guayaquil que el lateral no será considerado mientras exista un tema legal con su supuesta nacionalidad, ya que esto podría perjudicar al seleccionado nacional por una posible alineación indebida.



"Sabemos que -desde el punto de vista de la Federación- en su nacionalidad había un inconveniente. Ante la duda, más allá de que al jugador se lo sigue, se que hay un tema en la justicia que todavía no está del todo claro", comentó Wainer.



Castillo no fue incluido en el microciclo que realizó el DT Gustavo Alfaro con 24 jugadores del balompié nacional, entre el 23 y 24 de febrero de 2021. El director técnico observó a los posibles convocados para los partidos de eliminatorias contra Venezuela y Chile, que se disputarán en marzo.