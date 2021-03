Byron Castillo sacó su cédula, pero el Registro Civil sigue en la investigación 

El lateral Byron Castillo, de Barcelona, obtuvo su cédula de identidad de ecuatoriano el 17 de marzo del 2021, pero el Registro Civil aún lo mantiene bajo investigación. Así lo divulgó Rodrigo Avilés, director del Registro Civil, en una entrevista con Área Deportiva (99.3 FM).

"Byron Castillo sacó ayer la cédula de identidad, actualmente está registrado como ciudadano ecuatoriano, pero esto no significa que el Registro Civil no avance en la investigación", ratificó Avilés.



El Registro Civil apeló apeló una sentencia de un juez que entregó la cédula ecuatoriana y el proceso se mantiene bajo investigación. El funcionario explicó que no hay una fecha para la culminación de la investigación.



En Twitter circuló, en días pasados, un documento que sería la partida de nacimiento del jugador. En este se lee que Castillo habría nacido en Tumaco, localidad colombiana fronteriza, ubicada cerca de Esmeraldas, al norte de Ecuador.



En esa partida de nacimiento, que forma parte de los documentos recogidos por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el Registro Civil durante su investigación, también se registra que Castillo habría nacido el 25 de julio de 1995, por lo que a la fecha tendría 25 años y no 22, como consta en la ficha de inscripción de la FEF.