¿Byron Castillo debe ser llamado a la selección ecuatoriana de fútbol?

El goleador del Barcelona SC 2021 es un extremo. Byron Castillo, con dos tantos, es el máximo arponero del campeón ecuatoriano; su velocidad y técnica lo hacen destacar partido a partido. Sin embargo, su presencia en la selección ecuatoriana genera polémica, debido a las dudas sobre su nacionalidad.

Kléber Fajardo, exjugador ecuatoriano, considera que debido a esas dudas no se debería convocar al jugador. "Deportivamente, creo que Castillo está en el mejor momento de su carrera. Sin embargo, las voces autorizadas (dirigentes) hablan de inconsistencias y eso ya va para la parte legal", dijo.



Gabriel Wainer, director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y Carlos Manzur, vocal del directorio, ratificaron que durante las investigaciones realizada por el organismo se detectaron indicios de que el jugador habría nacido en Colombia.



Castillo fue investigado en el 2015, pero tras la labor conjunta entre la FEF y el Registro Civil, recibió la cédula ecuatoriana y pudo jugar el Mundial sub 17 de Chile, en octubre de ese año. Un mes antes había sido separado de Emelec, debido a inconsistencias en sus documentos.



Posteriormente, a inicios del 2019 se reabrió el caso e incluso se impidió su inscripción. Entonces, intervino la justicia constitucional para que el deportista sea habilitado. Debido a esos problemas, Wainer y Manzur dijeron que convocarlo a la Tri sería "un riesgo".

Según Fajardo, Ecuador cuenta con otros jugadores en el mismo puesto que ocupa Castillo. "Es un gran jugador, destacado, pero hay que pensar si de verdad se lo necesita. Yo creo que en ese puesto hay otros que también atraviesan un buen momento", dijo.



Por otra parte, Juan Carlos Burbano, considera que la situación debe esclarecerse. Según él, las declaraciones de los directivos de la FEF dejan más dudas que certezas. En la parte deportiva, aprueba la convocatoria de Castillo.



"Hay que ver que pesa más, la sentencia de un juez o las dudas de la FEF. Para mí, si la justicia dice que es ecuatoriano y él ya tiene cédula, no hay más vueltas que darle. Es un jugador que ha mostrado grandes condiciones, que podría aportar mucho", dijo Burbano.



Ese criterio coincide con el de José Massú, abogado que defendió a Castillo. Según el jurista, el deportista de 22 años "tiene todo en regla para ser convocado"; cuestionó además las declaraciones de los directivos de la FEF, tras el fallo judicial que ordenó la inscripción del deportista como ecuatoriano.



Burbano cree que Castillo debe ofrecer una rueda de prensa, en la que desmienta las acusaciones, para su tranquilidad y la del club que representa. Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, ratificó que este organismo considera al lateral como un ecuatoriano más.



En febrero pasado, el presidente de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, defendió la habilitación del extremo como tricolor. "No puedo hacer un comentario certero sobre lo que se dice o lo que se cuestiona. La realidad es que Byron fue habilitado por la FEF", dijo.



Fabián Bustos, DT del club, lamentó la polémica que se generó respecto al deportista. Dice que estos cuestionamientos lo afectan en la parte anímica, pese a que en la cancha muestra un buen rendimiento.



"La verdad es que sí le afecta y no se siente bien cuando le gritan cosas que no son. Tiene sus papeles en regla y nosotros disfrutamos de su dedicación", dijo el estratega, en una entrevista para Bendito Fútbol.



Por el momento, Castillo no ha sido considerado por el entrenador Gustavo Alfaro, para los partidos oficiales de la Tri, ni para los microciclos. Según Manzur, en caso de que el estratega requiera al jugador, la FEF enviará una consulta a la FIFA para evitar inconvenientes.



"La voz del entrenador tiene mucho peso, si lo quiere lo llamará. Ya demostró que él decide, cuando convocó a los naturalizados a la selección", finalizó Burbano