El abogado de Byron Castillo dice que el futbolista de Barcelona SC tiene todo en regla para ser convocado a la Tri

El lateral de Barcelona, Byron Castillo, ya puede ser considerado por el entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, Gustavo Alfaro, según dijo el abogado del deportista, José Massú. El futbolista, cuya nacionalidad se puso en duda, es uno de los más destacados en el cuadro guayaquileño.

"Castillo tiene todo en regla para ser convocado, si el seleccionador no lo hace no se debe hacer una teoría conspirativa sobre ello", dijo Massú, en una entrevista con radio Caravana. Según él, las explicaciones ofrecidas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), para justificar su exclusión de las convocatorias, son infundadas.



Semanas atrás, el secretario técnico de la FEF, Gabriel Wainer, dijo que Castillo no formaba parte de las convocatorias de Alfaro, por "dudas en su identidad". El funcionario mencionó que el proceso se ejecuta en la justicia ordinaria.



"La FEF no es registro civil para determinar la identidad ni edad de una persona. En el juicio, el informe de la FEF no decía que el jugador tenía irregularidades en su acta, decía que era imposible determinar si había irregularidades", detalló Massú.



Según reveló el jurista, la justicia ecuatoriana le dio la razón al deportista, con la posibilidad de solicitar un resarcimiento, por los inconvenientes generados durante el proceso de investigación. "Perdieron tan categóricamente, que ni siquiera apelaron", finalizó.