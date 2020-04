Fabián Bustos admitió que el tema económico motivó la salida de jugadores

LEA TAMBIÉN

Fabián Bustos, actual entrenador de Barcelona, reveló que no pudo armar el equipo con los jugadores que quería en un inicio, debido a las complicaciones económicas que atraviesa el cuadro amarillo. Los canarios son presididos por Carlos Alfaro Moreno desde el 2020.

"Los chicos contaban que hubo varias cosas que no se cumplieron. Uno de los jugadores que estaba en el plantel tenía seis meses más de contrato y yo quería que se quede, pero prefirió irse por las complicaciones económicas", mencionó el argentino en declaraciones para La Radio Redonda, de Guayaquil.



De igual forma, explicó que la salida de Marcos Caicedo a Liga de Quito pasó por una cuestión económica, ya que él hubiese preferido quedarse en el plantel. "Es uno de los mejores extremos del país y me encanta ese tipo de jugador en mis equipos. Existió un problema con el club dueño de su pase, y al final se dio su salida".



El DT confirmó que el elenco 'canario' tenía interés en fichar al delantero ecuatoriano Carlos Garcés, pero que, una vez más, el tema financiero imposibilitó que el goleador de Delfín se vistiera de amarillo.



"Al principio queríamos a Garcés, pero fue imposible traerlo. Igualmente (Cristian) Colmán es un gran jugador, que tuvo un gran pasado. Llegó lesionado, pero la intención es recuperarlo", explicó el DT.



Además, Bustos ponderó el esfuerzo que realizaron sus pupilos en el arranque del año, sobre todo en la Copa Libertadores, donde clasificaron a la fase de grupos, desde la primera fase del torneo, generando cerca de USD 4 millones.



"Son dos torneos distintos (Libertadores y LigaPro), por lo que preparamos dos equipos diferentes. El primero consiguió lo que nadie, que es clasificar desde la primera fase y meternos a la fase de grupos, ganando USD 4,5 millones", argumentó.



Bustos agregó que conseguir resultados positivos en un club grande requiere de paciencia y mucho trabajo. "No es fácil que las cosas salgan bien de inmediato. Guillermo Almada dejó la vara bien alta y es por eso que tuvo tanta regularidad en los cuatro años que dirigió a Barcelona".