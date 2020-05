‘Un preparador mental es necesario’ después del confinamiento, afirma el DT Lucien Favre del Borussia Dortmund

LEA TAMBIÉN

El entrenador suizo del Borussia Dortmund, Lucien Favre, anunció este jueves 14 de mayo del 2020 que el club había contratado a un preparador mental de cara a la reanudación de la Bundesliga, estimando “necesaria” dicha ayuda tras el período de confinamiento.

El Dortmund, segundo a cuatro puntos del Bayern Munich, juega el sábado 16 de mayo en casa, a puerta cerrada contra Schalke (08:30, hora de Ecuador), en el esperado derbi del Ruhr.



En una rueda de prensa virtual retransmitida por Sky, el técnico suizo mostró su alegría por poder cambiar a cinco jugadores durante el partido.

El Borussia trabaja con un preparador mental, ¿es una gran ayuda para usted?



“Cuando estaba en Niza, teníamos ya un preparador mental. Estoy acostumbrado y lo encuentro muy bueno. En la situación actual, es todavía más necesario. No hemos jugado durante dos meses. Al principio nos hemos entrenado sin objetivo (antes del anuncio de la reanudación). Sin espectadores, sobre todo aquí, donde tenemos la costumbre de jugar ante 80.000 personas, será muy particular. Es una cuestión mental. Haces un pase, un remate, nadie reacciona, hay que prepararse para ello, es muy importante. Es un gran desafío para los entrenadores y los equipos, pero lo sabemos, es nuestro trabajo. Deberé llevar una mascarilla en el banquillo, es así. No es un gran problema, pero sería mejor estar sin ella, evidentemente”.

La Bundesliga adoptó el nuevo reglamento, que prevé la posibilidad de cambiar cinco jugadores por partido...



“Me gusta, es una muy buena idea. Ya que hay que decir las cosas claramente: ningún equipo, sin excepción, estará preparado al cien por cien para la reanudación. Eso vendrá rápidamente, pero poco a poco. No hemos jugado ningún amistoso. Encuentro esta decisión excelente. Los cinco cambios serán necesarios”.

¿Cómo ha vivido personalmente este período de confinamiento?

“Era especial para todo el mundo, pero a mí personalmente no me ha creado ningún problema. Continuamos respetando las consignas, ya que esto va a durar todavía un poco. Pero en el plano privado, ¡perfecto! Con mi mujer en cuarentena ¡perfecto! (riendo). Alemania ha administrado muy bien (la crisis), fue el país mejor preparado de Europa. En Francia es mucho más duro. Alemania estaba preparada antes y ha hecho muy bien las cosas. Era importante”.