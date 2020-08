Los Bucks derrotan a Heat y aseguran liderato en la Conferencia Este de la NBA

LEA TAMBIÉN

Con una remontada en la segunda parte, los Milwaukee Bucks derrotaron, este 6 de agosto de 2020, por 130-116 a los Miami Heat con 33 puntos de Giannis Antetokounmpo y aseguraron matemáticamente la primera posición de la Conferencia Este para los playoffs de la NBA.

Antetokounmpo, que todavía no ha tenido descanso desde que hace una semana arrancó el final de temporada en Disney World (Orlando) , completó su actuación con 12 rebotes y 4 asistencias, mientras que su escudero Khris Middleton anotó 33 puntos.



Los Bucks, que caían 73-56 al descanso, se rehicieron en la segunda mitad para alcanzar un triunfo con el que sellan su primer puesto en el Este.



Ahora se encaminan a un choque con los Orlando Magic (8º) o los Brooklyn Nets (7º) en la primera ronda de los playoffs, que empiezan el 17 de agosto.



Por los Heat, que se mantienen en la quinta posición del Este, el escolta Duncan Robinson anotó 21 puntos con 5 triples. El equipo de Florida volvió a tener la baja de su figura Jimmy Butler, por molestias en el pie derecho.



En un duelo de equipos invictos en Disney World, los Phoenix Suns vencieron por 114 a 99 a los Indiana Pacers con 20 puntos y 10 asistencias de su estrella, Devin Booker, y 13 unidades y 4 asistencias del base español Ricky Rubio.



Los Suns, con cuatro victorias, son junto a los Toronto Raptors, con tres, los únicos equipos que no conocen la derrota en Disney World y se han convertido en invitados inesperados a la pelea por el disputadísimo último boleto de los playoffs en la Conferencia Oeste.



Ese billete lo mantienen por ahora los Memphis Grizzlies, que han perdido todos sus partidos en Disney World, al ocupar el octavo lugar. A solo una victoria de distancia se sitúan los Portland Trail Blazers (9º lugar) , a dos los Phoenix Suns (10º) y los San Antonio Spurs (11º) , y a 2,5 los Sacramento Kings (12º) y los New Orleans Pelicans (13º) .



Las reglas de este final de temporada señalan que si el equipo que acaba en novena posición se encuentra a cuatro o menos victorias de distancia del octavo, ambos deben jugar una eliminatoria directa (denominada "play in") para definir quién pasa a los playoffs.



Resultados de los partidos de la jornada del 6 de agosto del 2020 en la NBA:



Sacramento Kings - New Orleans Pelicans 140-125



Milwaukee Bucks - Miami Heat 130-116



Phoenix Suns - Indiana Pacers 114-99