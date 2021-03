Brignton, sin Moisés Caicedo, perdió ante el West Bromwich

El Brighton, que falló dos penaltis, salió derrotado de The Hawthorns, donde el West Bromwich se reencontró con el triunfo (1-0) para alimentar sus esperanzas de permanencia en la Premier.

El West Bromwich de Sam Allardyce no ganaba desde el 16 de enero cuando venció al Wolverhampton. Siete jornadas sin sumar los tres puntos que le han anclado en la penúltima posición, en zona de descenso.



Rompió su mala racha con un gol de Kyle Bartley de cabeza a pase de Conor Gallagher y gracias al desacierto de su rival desde los once metros. En dos ocasiones pudo empatar el Brighton. Primero tras una mano de un defensa local. El alemán Pascal Gross falló.



Después, en la segunda parte, tras una falta dentro del área de Conor Townsend. Fue Danny Welbeck el que no acertó desde los once metros. Para este juego, el ecuatoriano Moisés Caicedo no fue considerado entre los convocados.



Entre ambas acciones, el VAR anuló un gol a los visitantes firmado por Lewis Dunk a la media hora. El futbolista del Brighton lanzó un tiro libre pero el árbitro lo invalidó porque no había dado la señal de saque y no subió al marcador.



El West Bromwich queda ahora a ocho puntos de una salvación que aún debe asegurar el Brighton.