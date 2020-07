Brian Heras: “En Deportivo Cuenca hay compañeros que no tienen ni que comer y hemos hecho colectas para ayudarles”

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Deportivo Cuenca lleva siete días sin entrenar como señal de protesta, por el incumplimiento de los salarios por parte de la directiva. El golero Brian Heras contó que es una situación compleja porque la directiva no cancela una parte de los sueldos. El plantel se paralizó y hasta el momento cuatro futbolistas ya dejaron el club.



Heras, en entrevista con radio Sonorama, detalló la crítica situación que viven los jugadores. “Lo que pedimos es que se nos cancele una parte de marzo y de abril, pero lastimosamente no nos han cumplido con los acuerdos. Hay compañeros que no tienen ni que comer y hemos hecho colectas para ayudarles”, dijo el jugador este miércoles 1 de julio.



Los futbolistas que ya se han ido del club son Kenner Arce, Miguel Segura, Jefferson Sierra y el uruguayo Gustavo Alles anunciaron que dejaban el club y no aceptaban la reducción salarial propuesta por la directiva. Según la Asociación de Futbolistas del Ecuador, el Cuenca es uno de los clubes que hizo una reducción de hasta el 70% de los sueldos. La directiva del club descartó que sea ese porcentaje, pero en la mayoría de casos si es del 50%.



Heras advirtió el grupo se mantiene unido en su protesta. “La decisión es grupal. Sabemos que esto nos está perjudicando un montón ya que los otros equipos están entrenando con todo y nosotros ya llevamos siete días sin entrenar. El grupo está muy unido y si no nos cancelan lo que estamos pidiendo no vamos a entrenar", dijo Heras.



La directiva confía que en estos días se cumpla con el pago de los derechos de televisión por parte de GolTV para cumplir con los valores acordados. El DT Tabaré Silva reconoció que la paralización alterará sus planes. Aunque hay jugadores que realizan trabajos físicos en sus domicilios para no perder la parte física.