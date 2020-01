Brasil, a ratificar su favoritismo en el debut del Preolímpico contra Perú

LEA TAMBIÉN

La selección brasileña buscará el domingo, 18 de enero del 2020, ratificar su favoritismo en el debut del Preolímpico de Colombia cuando reciba a Perú en la primera jornada del Grupo B, en la que Uruguay y Paraguay también se enfrentarán con la mirada puesta en arrancar con el pie derecho.

La 'Canarinha', dirigida por el también seleccionador sub20 Andre Jardine, tratará de demostrar que pese a las ausencias de jugadores como Rodrygo y Vinicius Jr., que no fueron prestados por el Real Madrid, cuenta con una nómina fuerte para sacar diferencias en su grupo.



Tampoco estará el defensor Walce, del Sao Paulo, lesionado poco antes del viaje de Brasil a la ciudad colombiana de Armenia para afrontar el Preolímpico.



En su lugar estará el zaguero Ricardo Graa, del Vasco da Gama, que pese a ser suplente habitual de Leandro Castan tiene 51 partidos en el equipo profesional del "Almirante".



El equipo de Jardine, actual campeón olímpico, también tiene en sus filas al media punta Reinier Jesus, que está cerca de fichar por el Real Madrid; Pedrinho, del Corinthians y uno de los líderes del conjunto nacional, y Matheus Cunha, atacante de 20 años que ha tenido minutos en 10 partidos de la Bundesliga con el Leipzig.



Al frente estará el equipo de Nolberto 'ol' Solano, que además de dirigir a la sub 23 es asistente de Ricardo Gareca en la de mayores y tendrá que lidiar con la ausencia del goleador Kevin Quevedo, apartado del grupo por haber ido antes de fin del año a una discoteca cuando estaba en su día de descanso.



Sobre la situación del artillero, elegido el mejor jugador del fútbol peruano en 2019 en la encuesta del diario uruguayo El País, el estratega peruano afirmó el pasado 3 de enero que espera que la sanción recibida le sirva para mejorar en su carrera.



Tampoco estará el defensor Franco Medina, del Alianza Lima, quien sufrió esta semana una luxación en el hombro derecho y será reemplazado por su compañero de club Kluiverth Aguilar.



La "Bicolor" tiene como columna vertebral para el torneo a siete jugadores del Sporting Cristal y como uno de sus principales referentes al defensor Marcos López, que milita en el San José Earthquakes de la MLS.



En el otro partido, la selección uruguaya -en manos de Gustavo Ferreyra, asistente de Fabián Coito en las divisiones juveniles de la selección de Uruguay que asumió como entrenador cuando este partió el año pasado a dirigir a Honduras- tratará de llevarse sus primeros tres puntos ante la 'Albirroja'.



Sin 'Fede' Valverde y Rodrigo Bentancur, sus principales figuras que no fueron cedidas por el Real Madrid y el Juventus, respectivamente, la "Celeste" deposita sus esperanzas en el mediapunta Diego Rossi, elegido en 2019 como el mejor jugador menor de 22 años de la MLS por su buen desempeño en Los Ángeles FC.



También confía en el volante Juan Manuel Sanabria, del Atlético de Madrid y quien a sus 19 años ha jugado 81 partidos con las selecciones uruguayas.



Ferreyra considera que el Preolímpico será "muy parejo" y, aunque reconoció que era una obviedad, destacó que "los torneos hay que jugarlos y encarar partido a partido".



El seleccionador apuntó que la experiencia de varios jugadores, que ya han disputado muchos minutos en la máxima competición de varios países, "es muy valiosa", pues llegan al Preolímpico "con rodaje y continuidad".



Su rival -entrenado por Ernesto Marcucci, asistente del seleccionador nacional Eduardo Berizzo- afrontará el encuentro desde el "gran nivel" alcanzado en el periodo de preparación al torneo.



Paraguay disputó antes cinco partidos internacionales de preparación: dos ante Venezuela en noviembre, otros dos frente a Colombia en diciembre, y uno contra Argentina el pasado día 7.



Frente a la 'Vinotinto' ganó 3-1 y 3-0, ante Colombia ganó por 3-1 y empató 2-2, mientras que la visita a Argentina en Buenos Aires se saldó con un empate a un gol.



Sus dos bazas son el delantero Iván Franco, del Libertad, y el centrocampista Mathías Villasanti, del Cerro Porteño, que tendrán la tarea de liderar a la "Albirroja" y hacer olvidar al goleador Sebastián Ferreira, que no fue prestado por el Morelia de México.