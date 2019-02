Brasil se hunde en el  Sub 20; Uruguay y Ecuador sueñan con el Mundial 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Brasil sufrió una dura derrota 3-2 ante Uruguay en la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Chile, el 4 de febrero del 2019, complicando sus opciones de obtener pasajes al mundial de Polonia, mientras que los charrúas dieron un gran paso en su sueño por clasificar.

Los uruguayos se habían puesto en ventaja gracias a los goles de Emiliano Goméz (58) y Nicolás Schiappacasse de penal (66) pero Brasil logró reaccionar y empató las acciones mediante los tantos de Lincoln (71) y Luán Cándido (84) .



Cuando parecía que el juego concluía con un empate, Pablo García marcó a los 90+2 un inesperado gol que se transformó en un puñal en el corazón de los jóvenes brasileños.



El 'scratch' sufrió su segunda derrota y se quedó con una sola unidad en el hexagonal final del Sudamericano. El resultado hipoteca sus posibilidades de clasificar al Mundial de Polonia, por lo que están prácticamente obligados a ganar en sus dos próximos partidos.



Por su parte, Uruguay sumó siete unidades y es líder del hexagonal, con grandes opciones de quedarse con uno de los cuatro pasajes que otorga el torneo juvenil para el Mundial.

Ignacio Anzola (der.), de Venezuela, disputa la pelota conel argentino Pedro de la Vega el 4 de febrero del 2019. Foto: Claudio Reyes / AFP

Argentina golea

En el partido estelar, Argentina maniató a Venezuela -la grata sorpresa del torneo- y le ganó 3-0 con triplete del delantero Adolfo Goich, en una gran exhibición del plantel albiceleste.



Gaich, joven delantero del San Lorenzo, marcó a los 59 minutos, 64 y 82 los goles que le permitieron a Argentina sumar seis puntos y colocarse segundo del hexagonal, que se juega en el estadio El teniente de la ciudad de Rancagua (120 km al sur de Santiago) .



Por su parte, los llaneros sufrieron la frustración de la derrota por primera vez en el hexagonal, pero con 4 unidades aún se encuentran en zona de clasificación.

Ecuador a la pelea

En tanto, el seleccionado de Ecuador derrotó 1-0 a Colombia en las postrimerías del partido, y se metió en la pelea por uno de los cuatro puestos de clasificación.



Cuando todo hacía pensar que el juego cerraba sin vencedores ni vencidos, Ecuador logró el único gol a los 90+5 mediante un tiro fuera del área del delantero Leonardo Campana, la única emoción de un partido desordenado, de poco fútbol, y con gran desgaste físico de ambos planteles.



El gol significó tres puntos importantísimos ya que Ecuador suma seis unidades y es tercero en la zona de clasificación.



Por su parte, Colombia sufrió su segunda derrota y se queda con tan sólo un punto complicando sus opciones de llegar al Mundial de Polonia, al igual que Brasil.



La próxima jornada se realizará el jueves 7 de febrero del 2019 con los siguientes cotejos:



Argentina vs. Uruguay (15:30)

Ecuador vs. Brasil (17:50)

Venezuela vs. Colombia (20:10)





Resultados de la tercera fecha del hexagonal final que se disputa en Rancagua:

Uruguay - Brasil 3-2

Ecuador - Colombia 1-0

Argentina - Venezuela 3-0



Posiciones del hexagonal final:





1. Uruguay 7 puntos

2. Argentina 6

3. Ecuador 6

4. Venezuela 4

5. Colombia 1

6. Brasil 1





Ecuador fue superior a Colombia en el #SudamericanoSub20 y se impuso 1-0 en el hexagonal final. La Minitri se aferra a un cupo para el Mundial de Polonia » https://t.co/M85XrCAhqG pic.twitter.com/YCwHbT3Seg — El Comercio (@elcomerciocom) 5 de febrero de 2019