Mike Tyson revela un nuevo secreto: ‘hongos mágicos’ antes de pelear

Mike Tyson, uno de los boxeadores más famosos de la historia, revela otros de sus secretos. Foto: Facebook Mike Tyson

Redacción El Tiempo (Colombia)

Mike Tyson es uno de los deportistas más brutales de la historia del boxeo. Pero también es un personaje controvertido, que cada tanto revela nuevos secretos de lo que fue su carrera deportiva. Este viernes 1 de julio de 2022 le contamos otros detalles.

El ex campeón mundial de los pesos pesados volvió a encender los medios de comunicación especializados en boxeo y de paso las redes sociales, al afirmar que en se valió de la ayuda de los ‘hongos mágicos’, en una pelea de exhibición en 2020.

“No usamos los hongos para huir. Me ayudan a entrenar, me ayudan a boxear mejor. Cuando estoy peleando, realmente no siento los golpes. Es realmente como una mierda mágica”, explicó el exboxeador en el podcast The Pivot.

No había control antidopaje

Tyson agregó que si hubiese habido un control antidopaje en su pelea ante el ex púgil Roy Jones Jr. de 2020, cuando reapareció en los cuadriláteros, no lo hubiese pasado.

“¿Me viste pelear contra Roy Jones Jr? Había comido hongos. No pelearía sin ellos, ¿estás loco? Y algo de hierba. Desearía haber hecho esta mierda en mi carrera, estoy tan jodidamente enojado que no sabía sobre esta mierda”, afirmó.

También habló sobre la marihuana y su relación con el cannabis: “Esto es algo que me da buena energía positiva. Yo necesito encontrar algo que llene la energía que tengo”, dijo.

Los hongos mágicos son una droga alucinógena, que contienen sustancias psicoactivas.