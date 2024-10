Iván Kaviedes, leyenda del fútbol ecuatoriano, y Armando Paredes, exjugador con pasado en Barcelona Sporting Club y Emelec, entre otros equipos, protagonizarán un evento deportivo que nada tiene que ver con el fútbol.

Tanto Jaime Iván Kaviedes como Armando Paredes dejaron hace mucho tiempo el fútbol, pero sus nombres no han estado en el olvido, especialmente por actos extradeportivos que los han mantenido en el centro de la polémica.

Uno de los últimos escándalos de Kaviedes se produjo en mayo de 2024, cuando Rorys Aragón, exarquero de Emelec, El Nacional, Inter de Milán y Standard Lieja, solo por mencionar algunos, reveló que el talentoso jugador se había escapado de un centro de rehabilitación.

En agosto Paredes fue noticia por haber estado involucrado en un incidente cuando intentó ingresar al estadio Monumental por la fuerza, lo que provocó que el automóvil en el que iba sea retirado del lugar por la autoridades correspondientes.

Ambos exfutbolistas parece que no les gusta estar alejados del foco del comentario público, por lo que se anunció que volverá a la acción, pero no para vestirse de corto y saltar a una cancha de fútbol, sino para subirse a un ring de box.

Kaviedes y Paredes se darán de ‘quiños’

El sábado 12 de octubre de 2024 el youtuber ecuatoriano Kike Jav sorprendió a sus seguidores al anunciar que Kaviedes y Paredes protagonizarán una pelea en el Coliseo General Rumiñahui en Quito.

“Buscamos opciones y me entero de que han llamado a Armando Paredes. Lo quiero mucho a Armando, me ha hecho mil y una cosas a lo largo de nuestra carrera futbolística, no tenía el código del respeto. Es hora de arreglar cuentas pendientes”, mencionó el ‘Nine’ en el video promocional.

“(…) Aquí no te voy a perdonar nada, lo siento muchísimo, así que prepárate y nos vemos en el ring“, fue la respuesta del ‘Travieso’, como también es conocido el mediocampista que alcanzó a ser seleccionado nacional.

El evento está programado para el sábado 30 de noviembre en un horario que aún no se confirma.

Desde el 21 de octubre se pondrán a la venta las entradas para el evento en el que también se incluirán a otros ‘boxeadores’.

¿Quién es Jaime Iván Kaviedes?

Jaime Iván Kaviedes jugó en siete países a lo largo de su carrera profesional que arrancó en 1995 y finalizó en 2020. En ese lapso, 19 equipos le abrieron las puertas al ariete que nació en Santo Domingo de los Tsáchilas en 1977.

El primer equipo de Iván Kaviedes fue Emelec. En 1995 debutó con la casaca azul, y tres años más tarde, fue el goleador del campeonato nacional y del mundo con 43 tantos en 39 partidos.

Para 1999 fue transferido al Perugia de Italia. Solo se mantuvo un semestre. Jugó 14 partidos y les marcó goles a Juventus, Sampdoria e Inter. Se salvaron del descenso por un solo punto.

Después del Perugia se sumaron uno tras otro los equipos en los que Kaviedes llegó, pero que no pudo alcanzar una estabilidad que le permita demostrar todo el talento que tenía en sus pies.

Celta de Vigo (España), Puebla (México), Valladolid (España), Porto (Portugal), Barcelona SC (Ecuador), Deportivo Quito (Ecuador), Crystal Palace (Inglaterra), y Argentinos Juniors (Argentina), fueron hasta el primer semestre de 2006 los equipos en los que jugó el delantero.

En Argentina fue su última oportunidad en el exterior. Luego de eso coleccionó camisetas en quipos de la Serie A, B y Segunda Categoría del país.

El Nacional, Liga de Quito, Macará, Aucas, Liga de Loja, Liga de Portoviejo, Águilas de Santo Domingo, CD Santo Domingo y Club Aviced, tuvieron en su nómina a Kaviedes.

¿Quién es Armando Paredes?

El 18 de junio de 1984 nació en Vinces, cantó de la provincia de Los Ríos, Armando Paredes, mediocampista que por sus características llegó a ser seleccionado de Ecuador.

Su presentación en el fútbol ecuatoriano lo hizo con la camiseta de Barcelona Sporting Club en 2004, con tan solo 19 años. Su habilidad rápidamente lo hizo destacar del resto de sus compañeros.

Antes de llegar al cuadro guayaquileño formó parte de San Rita de Vinces y Liga de Loja, ambos equipos ligados al fútbol de ascenso del país.

Entre 2004 y 2008 alternó entre Barcelona y Emelec. En ambos equipos lo más cerca que estuvo de ser campeón nacional fue en 2005 con los amarillos, y en 2006 con los azules, pero se quedó en la puerta y vio como los festejos fueron de Liga de Quito y El Nacional, respectivamente.

Tras salir de los equipos del Astillero, desde 2009 hasta 2015 deambuló, sin mucho éxito, en Olmedo, El Nacional, Audaz Octubrino, otra vez Liga de Loja, Liga de Portoviejo, Valle del Chota, Deportivo Quevedo y Carchi 04 Fútbol Club.

