La polémica crece en el boxeo tras las decisiones de World Boxing (WB) de exigir un test de verificación de sexo a todos los deportistas.

El caso afecta directamente a dos campeonas olímpicas: la taiwanesa Lin Yu-ting, oro en París 2024, y la argelina Imane Khelif, oro en 66 kilos. La medida ya tiene consecuencias en los próximos mundiales de Liverpool en este mes de septiembre.

Lin Yu-ting e Imane Khelif

La boxeadora Lin Yu-ting no podrá participar en la cita mundialista (4 al 14 de septiembre en Reino Unido) debido a que, pese a someterse al examen y enviar sus resultados, no recibió respuesta oficial de WB.

Su federación confirmó la baja para proteger a la atleta de un eventual viaje sin garantías de participación.

Lin, de 29 años, ya había sido descalificada en los Mundiales de 2023 junto a Khelif por criterios de elegibilidad.

Imane Khelif recurre al TAS

Por su parte, Imane Khelif presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la exigencia de someterse a la prueba cromosómica para competir.

La boxeadora argelina, de 26 años, pidió que se le permita participar en la Copa Mundial de Eindhoven y en los Mundiales de Liverpool sin necesidad del test.

El TAS, sin embargo, rechazó una medida cautelar y resolverá tras una audiencia posterior.

World Boxing, reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) tras retirarle la autoridad a la IBA, defiende que la norma busca “garantizar igualdad de condiciones y seguridad en el ring”.

Los exámenes, aplicados a mayores de 18 años, analizan la presencia del gen SRY del cromosoma Y mediante PCR, saliva o sangre.

Sin esta certificación genética, los púgiles no podrán inscribirse en Liverpool. Se trata de la primera federación olímpica en aplicar un requisito de este tipo, lo que abre un intenso debate sobre derechos de los deportistas, equidad competitiva y privacidad médica.

“Las púgiles consideradas mujeres al nacer por tener cromosomas XX o con una DSD sin andrógenos masculinos participarán en el torneo femenino”, publicó la agencia EFE.

“Sin la certificación del sexo cromosómico, no será posible la inscripción en el torneo. La verificación se aplicará en las diez categorías femeninas del torneo de Liverpool”, se añade.

Noticia elaborada con información de EFE.

