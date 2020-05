El boxeo y las artes marciales mixtas regresarán a Las Vegas en junio, a puerta cerrada

LEA TAMBIÉN

El boxeo y otros deportes de combate podrán regresar a Las Vegas a principios de junio después de que la Comisión Atlética del estado de Nevada autorizara, el 27 de mayo del 2020, la celebración de peleas sin la presencia de aficionados.

Los responsables de la comisión dieron la luz verde a dos veladas de boxeo, presentadas por el promotor Top Rank, así como a dos eventos del campeonato de artes marciales mixtas de la Ultimate Fighting Championship (UFC).



A causa de la pandemia de covid-19, los combates fueron suspendidos a mediados de marzo en Las Vegas, donde sus mundialmente conocidos hoteles y casinos comenzarán a abrir sus puertas el 4 de junio con regulaciones sobre distanciamiento físico y limitación de personas.



Los eventos de UFC se llevarán a cabo en sus propias instalaciones el 6 de junio, mientras que el responsable de Top Rank, Bob Arum, ofrecerá peleas de boxeo el 9 y 11 de junio en el hotel-casino MGM Grand.



La decisión de la comisión, anunciada en una conferencia telefónica, llega un día después de que el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, moviera al estado a la segunda fase de un plan de reapertura de actividades durante la pandemia, que incluye la celebración de eventos deportivos sin público.



En el combate principal de boxeo del 9 de junio se espera que el invicto peso pluma estadounidense Shakur Stevenson (13-0, con siete nocauts) , se enfrente al puertorriqueño Félix Caraballo (13-1 con dos empates y nueve nocauts) .



Posteriormente, Top Rank prevé celebrar eventos todos los martes y jueves hasta el 25 de junio con boxeadores como los estadounidenses Jessie Magdaleno y Joshua Greer; los puertorriqueños José Pedraza y Christopher Díaz, y el mexicano Alex Saucedo, reportó la cadena ESPN.



El UFC, que ya ha organizado tres eventos en mayo en el estado de Florida, ha establecido con la comisión un plan de prevención de contagios que incluye someter a tests a los peleadores a su llegada a Las Vegas y también después de la pelea.



En el caso de Top Rank, sin embargo, el plan de seguridad está todavía pendiente de ser aprobado.



“He revisado su plan de operaciones” , dijo el director ejecutivo de la Comisión Atlética de Nevada, Bob Bennett. “ Todavía están en el proceso de completarlo. Es muy completo. Nos estamos moviendo en la dirección correcta”.

Reactivación de los deportes

Después de estar paralizados casi dos meses, los deportes individuales comenzaron a reactivarse a principios de mayo en Estados Unidos, donde en las últimas semanas se han celebrado minitorneos de tenis, partidos benéficos de golf y carreras de autos de la serie NASCAR, además de las peleas de UFC.



La mayoría de estos eventos se han desarrollado en Florida, donde también la NBA está negociando instalarse para reanudar su temporada en el complejo deportivo de Disney World de Orlando.

En Nevada, el gobernador Sisolak dijo la noche del martes que la decisión de reabrir los casinos se tomó tras consultas con expertos en salud pública.



“ No creo que vaya a encontrar un lugar más seguro que Las Vegas el 4 de junio, con los protocolos que hemos puesto en marcha, las pruebas que hemos realizado, con el rastreo de contactos que estará en vigor para ese momento ” , dijo el gobernador demócrata, quien se encontraba el martes en cuarentena en su casa a la espera de los resultados de una prueba de covid-19.



Entre los establecimientos de esta ciudad del oeste de Estados Unidos que reabrirán la próxima semana están también el Bellagio --donde se ambientó la película "La gran estafa" -- , New York New York, Ceasars Palace y Flamingo.



Los trabajadores de los casinos, sin embargo, se han resistido a volver al trabajo si no se mejoran las medidas de protección.