Edwin Bennett y Manuel Díaz, una efectiva dupla en el boxeo ecuatoriano 

Cuando la campana suena, el ecuatoriano Edwin Bennett avanza como una 'fiera' contra sus rivales. Por difíciles que se presenten los combates, el pugilista de 23 años es de aquellos que va para adelante con potentes combinaciones de golpes y sutiles fintas, convencido que el boxeo se trata de "pegar y que no te peguen".

"El boxeo es de inteligencia. A veces, desde fuera, se lo ve tosco, como si fuera solo de lanzar y recibir golpes, pero es una actividad de inteligencia. Pegar y que no te peguen, desarrollar el cerebro, las piernas... el boxeo es un deporte completo", asegura todavía agitado el fornido deportista, tras un entrenamiento previo a su próximo desafío.

'El Sobrenatural', conocido así por su fuerza y capacidad física, ha salido victorioso en 13 combates profesionales y se ha preparado para conseguir otro triunfo y el título nacional de las 140 libras. Su rival, también dueño de una técnica temible y con 14 triunfos y solo una derrota, será Alexander 'Diamante' Espinoza, de 28 años. Esta es una de las peleas más esperadas de la cartelera Fuego contra Fuego que se realizará en el coliseo del antiguo Colegio Anderson, en el norte de Quito, este viernes 13 de diciembre del 2019 desde las 19:30.



"Es una gran oportunidad para que Edwin sume otro triunfo, ante un buen boxeador", asegura Manuel Díaz, entrenador de 'El Sobrenatural'.



"Vamos a ganarle a Espinoza y luego queremos otro reto exigente, contra

Marlon Aguas, José Angulo o Ernesto Antuni", afirma el técnico de 31 años, quien conoce a Bennett desde hace una década.

Ambos se conocieron cuando Díaz era entrenador en el gimnasio de boxeo de La Tola, donde se han forjado por generaciones algunos de los mejores pugilistas de la provincia y del país.



"Era callado, tranquilo, humilde como es hasta ahora. En ese entonces, siendo un adolescente, ya se destacaba por su fuerza. En esos años había varios deportistas con proyecciones, pero solo él sigue como profesional", dice sobre su amigo y pupilo este licenciado en Educación Física.

"Edwin fue seleccionado de Pichincha, campeón nacional e integraba ya las selecciones del país, pero fue uno de los afectados cuando hubo el problema de tener dos federaciones en el boxeo. A él le afectaron los intereses económicos y dirigenciales como a tantos otros deportistas en Ecuador, entre 2014 y 2015, y no pudo continuar con su ciclo olímpico. Por eso, decidimos dar el salto al profesional", reflexiona el entrenador.

Bennett debutó en el boxeo rentado el 10 de octubre del 2015. Tiene un registro de 13 triunfos, sin derrotas ni empates. En siete ocasiones ganó antes del límite y tres de sus victorias las consiguió en Perú.



Su entrenador asegura que avanzan con cautela, de manera segura. Entre sus objetivos está continuar mejorando y llegar a escenarios de renombre en México, Estados Unidos y otros países en los próximos años. Buscan hacer historia en pugilismo ecuatoriano.



"Gracias a Dios me encuentro bien y sigo con mi entrenador, con quien me inicié en el amateur. Eso es una ventaja porque me conoce lo suficiente y sabe guiarme en cada pelea", asegura el atleta. "Al boxeo lo he convertido en mi profesión y cuando vengo al gimnasio me siento alegre por seguir creciendo. Estoy disfrutando lo que me gusta y me preparo para mantener el invicto y avanzar en mi carrera profesional", añade 'El Sobrenatural'.