El antiguo campeón del mundo Nigel Benn vuelve a pelear con 55 años

El antiguo campeón del mundo de boxeo Nigel Benn anunció que volverá a subir a un cuadrilátero a los 55 años para así despedirse definitivamente del alcohol y de la depresión, los demonios que lo acompañaron toda su carrera.

“Hace mucho tiempo que pienso en ello”, declaró el británico durante una conferencia de prensa en Londres. “Este combate representa todo para mí. No es un tema de dinero, no hay un objetivo económico. Se trata de tener el final que deseaba y que nunca tuve”.



Apodado el 'Dark Destroyer', Benn conquistó el cinturón OMB del peso medio en 1990, y después logró el título CMB de los supermedianos en 1992, que conservó durante cuatro años.



“No sé cómo logré llegar tan lejos. Tuve tantos problemas en mi vida, desde mi juventud. En 1972 mi hermano murió asesinado, eso me atormentó toda mi vida. Comencé a fumar cigarrillos con 8 años, hasta los 41. Tomaba éxtasis, fumé porros toda mi carrera. Sufría depresión” , confesó.

Su última pelea se remonta a 23 años atrás, cuando se enfrentó con el irlandés Steve Collins por el título OMB de los supermedios, combate saldado con derrota.



“Estuve en el fondo del agujero durante mucho tiempo. Tenía ganas de matarme. Quería acabar con todo esto. Y después, en 2008, encontré a Jesús. Así fue como mi vida cambió por completo. Terminé con los porros, con el éxtasis, con las mujeres...” , reconoció.



Nigel Benn peleará con el camerunés Sakio Bika, de 40 años, en Birmingham el próximo 23 de noviembre.