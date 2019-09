Julio Céscar Castillo pelea por un título inédito en el Mundial de Boxeo en Rusia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Lo realizado por el pugilista ecuatoriano Julio César Castillo ya es histórico. Jamás el país había logrado que un boxeador dispute una final de un campeonato del mundo.

Hace dos años, en Hamburgo, Carlos Mina logró la medalla de bronce, en la división de los 81 kilogramos. Entonces había sido el mayor éxito del boxeo nacional.



Castillo, con su presencia en la final, de la división 91 kg del Campeonato Mundial de Boxeo en Ekaterimburgo, Rusia, ya hizo historia pues aseguró la medalla de plata, pero hoy irá por la de oro.



A las 06:00 está previsto el combate final contra el ruso Muslim Gadzhimagomedov, quinto cabeza de serie del Campeonato Mundial.



El pugilista de 31 años, nacido en la Amazonía, llega a la final tras sumar cuatro victorias, la última, la más difícil.

El viernes 20 de septiembre del 2019 venció al kazajo Vassiliy Levit, por fallo arbitral dividido (3-2). El europeo logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Río 2016 y era el tercer siembra del torneo.



El resto de combates, Castillo los ganó con cierta comodidad. En cuartos de final derrotó a Sanjeet Sanjeet, de India, por fallo dividido (4-1).



En octavos de final fue ampliamente superior al húngaro Adam Hamori, a quien derrotó por 5-0. Mientras que en su debut, venció al chino Remula Abudurexiti, también por 5-0.



En su vida profesional suma 53 combates oficiales, con 32 victorias y 21 derrotas.

Castillo o ‘La Yula’, como le dicen sus compañeros de selección, comenzó a entrenarse cuando tenía 14 años. Lo hizo en Orellana, pero la familia se trasladó a vivir a Napo, donde se encontró con el entrenador Cirilo López, quien ha formado a una generación de boxeadores destacados como Castillo, Carlos Quipo -retirado- y Carlos Góngora, quien es boxeador profesional.



Es uno de los seleccionados con mayor experiencia en el equipo nacional. Estuvo en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y en los de Río de Janeiro 2016, cuando accedió hasta la segunda ronda.



Su objetivo es lograr la medalla de oro en el Mundial y repetir una clasificación a los Olímpicos, en Tokio 2020.



En julio pasado, ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos. Perdió ante el cubano Erislandy Savón, número uno en el ranking, pero que en el Campeonato Mundial perdió en cuartos de final.

El ruso Muslim Gadzhimagomedov es el campeón europeo. Foto: AIBA

Después de esa derrota dijo que no hay que ponerse a llorar y pasó rápido la página porque “a los jueces hay que convencerlos en el ring. Hoy no se pudo”, dijo entonces peque a que el fallo fue abucheado por la afición que colmó el coliseo.



Dio vuelta la página para pensar en el Mundial y, no se equivocó, pues su campaña en el certamen ha sido perfecta, hasta el momento.



Julio César Castillo es creyente. Antes de subir al ‘ring’, eleva una oración. “Pido a Dios la protección para mi rival y para mí, para que ninguno de los dos reciba malos golpes”.



Después del retiro como deportista de alto rendimiento, dice que no abandonará el boxeo porque “es mi vida, mi religión. Se lo debo todo, porque me ha dado mucho”.

El ruso Muslim Gadzhimagomedov, de 22 años, será el rival de pugilista nacional esta mañana. Es el actual campeón de Europa. Además, es bicampeón de Rusia en los 91 kg.



Sus puños y estilo de combate parecen convincentes, pues los cuatro combates los ganó por fallo unánime de los jueces, 5-0. Ayer, en semifinales se impuso al búlgaro Radoslav Panteleev. Antes había derrotado al inglés Cheavon Clarke, quien era un favorito al título.



También superó ampliamente al neozelandés David Nyika y en primera ronda superó al turco Berat Acar.



El XX Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado finalizará este sábado 21 de septiembre en Ekaterimburgo. Participaron 450 boxeadores de 75 países, pero en esta ocasión, el certamen no entregó cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año.