El boxeador ecuatoriano Andrés Villegas retornó al país, después de su pelea en Chile contra Andrés Campos 

El boxeador chileno Andrés Campos se impuso por decisión unánime al ecuatoriano Andrés Villegas, en el escenario del Club Deportivo Cultural y Social México, en Santiago de Chile, la noche del sábado 14 de marzo del 2020.

En la reñida contienda a 10 asaltos se disputaron los títulos Fedebol de la Asociación Mundial de Boxeo y la vacante del título latino de la Organización Mundial de Boxeo, en la categoría mosca. El fallo de los jueces favoreció al pugilista local, por 97 - 92, 98 - 91 y 95 - 94.



De esa manera Campos, de 23 años, aumentó a 9 sus triunfos como profesional. No registra derrotas.



Villegas, a quien conocen como el 'Insoportable' en el ámbito del boxeo, perdió así su primer combate profesional. Ahora, su récord está en 12 triunfos y una derrota. "La pelea estuvo muy cerrada. El puntaje que dieron los jueces fue muy exagerado, di una muy buena pelea y merecía la victoria, pero se sintió el localismo", dijo el ecuatoriano la tarde del 15 de marzo, vía Whatsapp, después de retornar al país.



El deportista descansará en los próximos días antes de retomar sus entrenamientos, en casa, sin acudir a lugares de concentración masiva de personas, como son las disposiciones de las autoridades para evitar la propagación del virus covid-19 en el país.



El deportista esmeraldeño de 21 años tiene otros combates programados para este año, pero con la pandemia del coronavirus no tiene claras las fechas. No obstante, asegura que continuará preparándose para buscar una revancha deportiva dentro del cuadrilátero.