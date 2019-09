El boxeador ecuatoriano Carlos Mina espera audiencia en una corte de Nevada

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El boxeador ecuatoriano Carlos Mina se encuentra detenido en una celda de Las Vegas, Estados Unidos, mientras las investigaciones determinan si es o no culpable de un supuesto “asalto sexual, secuestro en grado uno y acoso”. Cargos que le fueron imputados en el 2017, por los que fue capturado en julio, cuando el guayaquileño se alistaba para participar en los Panamericanos que se disputaron en Lima.

Según el portal oficial del condado de Clark, el arresto se produjo el 2 de julio del 2019. La intervención policial habría sido en el aeropuerto de Miami, donde fue detenido y trasladado a las celdas de migración. Ahí permaneció un mes. Después fue llevado a la prisión de Clark County, donde estará hasta una nueva audiencia, pactada para el 12 de noviembre.



Según el documento oficial, el boxeador afronta cinco cargos. Dos por el delito de asalto sexual, uno por asalto sexual agravado, otro por violación y por acoso.



Mina era uno de los cuatro boxeadores que iban a representar al país en ese certamen, pero según la Secretaría del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), antes del viaje a Perú, el deportista sufrió una supuesta lesión que le impedía pelear.



Los familiares están preocupados. Desde su detención, hace tres meses, solo se han comunicado dos veces al mes con él. La información que poseen fue transmitida por uno de los abogados estadounidenses contratados.

“Desde que lo detuvieron hemos podido conversar poco con él. Sabemos que tuvo un abogado pagado, pero ya se retiró. Ahora está con uno público que le ofreció el estado de Nevada”, dijo su hermana Débora, a este Diario.



En la última audiencia, la justicia de Estados Unidos aceptó que se pagara una fianza para que Mina pudiera ser liberado. Esto, con el objetivo de que pueda defenderse por su cuenta fuera de la prisión.



Según documentos oficiales a los que este Diario tuvo acceso, el monto de la fianza que pide el juez es de USD 500 000. La familia fue notificada sobre el valor, pero no fue aceptada.



“Lo de la fianza es real, no tenemos el dinero que piden. Se nos hace imposible pagar ese monto”, aclara Débora, quien además recuerda que en estos cuatro meses ya se canceló un valor cercano a los USD 8 000.

Según los familiares, el dinero habría salido del bolsillo del boxeador y del Comité Olímpico Ecuatoriano, que emitió un pronunciamiento oficial al respecto.



Este organismo habría mandado a un delegado para constatar que el abogado público esté realizando su trabajo. También han entregado toda la documentación y certificados que las autoridades y sus defensores han solicitado.



María Caicedo, madre del deportista, asegura que su hijo habría sido víctima de represalias al no aceptar un contrato para pelear de forma profesional en los Estados Unidos.



“Todo empezó cuando Carlos se fue a entrenar en el gimnasio de Floyd Mayweather (en el 2017). Allá conoció a dos señoras que con el tiempo se hicieron sus amigas y le ofrecieron hospedaje más económico. Ellas son promotoras y le ofrecieron un contrato profesional”, agregó Débora.



Mina no aceptó la oferta, porque se preparaba para el Mundial, que se disputó en Europa y donde fue tercero. El día que regresaba al Ecuador, fue detenido por las autoridades.



“A mi hermano le hicieron exámenes de ADN y fue liberado al día siguiente”, aclaró.



En los planes del púgil estaba viajar a Miami y permanecer tres días, para luego volver y unirse a la delegación que participó en los Panamericanos.



“La Secretaría del Deporte, en conjunto con el Comité Olímpico Ecuatoriano, ha acompañado al deportista en su defensa y no lo ha desamparado, prestándole colaboración para que cuente con un abogado en los Estados Unidos”, publicó Andrea Sotomayor, secretaria de Deportes.