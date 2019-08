Mike Tyson en una entrevista a ESPN reveló que utilizó la orina de sus hijos para pasar controles antidoping

LEA TAMBIÉN

El miércoles 7 de agosto del 2019, la cadena deportiva ESPN publicó en la plataforma YouTube el video de una entrevista al exboxeador Mike Tyson en el programa “Ahora o Nunca”. Allí, Tyson hizo una reveladora confesión.

De acuerdo con la información publicada por el portal deportivo Ovación, Mike Tyson fue el invitado estrella del programa “Ahora o Nunca” de ESPN en donde hizo una inesperada confesión. Tyson reconoció que utilizaba la orina de sus hijos para superar los controles antidoping cuando participaba en alguna pelea. Pero no solo eso. El exboxeador confesó además, el por qué no utilizaba la orina de su esposa y los mecanismos que utilizaba para que los médicos no se percaten del cambio de muestras.



En el mundo del boxeo, era conocido que Mike Tyson subía a los cuadriláteros bajo los efectos de las drogas. Hecho que el mismo expúgil reconoció en su autobiografía ‘Undisputed Truth’ en 2013.

Según Ovación, Herculez Gómez, periodista de ESPN le exhibió a Tyson durante el programa, varias fotografías entre las cuales apareció la de DJ Cooper, un basquetbolista que se volvió viral en las redes sociales al intentar superar un control antidoping con la orina de su esposa. Lo que nunca se imaginó Cooper es que su esposa estaba embarazada. En los resultados de aquella muestra de orina, se descubrió que había gHC, hormona que genera la placenta cuando una mujer está en estado de gestación.

“Sí, yo sé algo de eso”, dijo Tyson contestando rápidamente la pregunta del periodista Gómez. El exboxeador añadió “Yo solía usar la orina de mi esposa y entonces ella me decía ‘cuando salgan los resultados te van a decir: señor Tyson, usted está embarazado’, entonces usaba la de mis hijos” reconoció entre risas y mientras aplaudía.



Ante esta respuesta, Herculez Gómez preguntó a Tyson cómo los médicos no se daban cuenta en estos exámenes. Tyson respondió que la solución era el ‘whizzinator’. “Es que tienes el pene falso y la mayoría de hombres, aunque seas gay, se sienten incómodos cuando les muestras el pene, así que les mostraba el pene y ellos (no me veían), me lo sacaba con la mano y me decían que lo hiciera yo solo”, finalizó Tyson.