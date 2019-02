Cancelan pelea entre Manuel Charr y Fres Oquendo por el título de los pesados

LEA TAMBIÉN

La pelea entre el púgil sirio Manuel Charr, campeón secundario de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y el retador obligatorio, el estadounidense Fres Oquendo, quedó cancelada.

La pelea ya había sido reprogramada por tercera ocasión para el 6 de abril en Munich (Alemania), pero se canceló porque Oquendo no firmó el contrato antes de la fecha límite del viernes, de acuerdo con Patrick English, abogado de la promotora de Charr, Global Sports Management.



Antes, el copromotor de Oquendo, John Wirt, dijo que el dinero para el combate ya estaba en una cuenta de garantía estadounidense y que se habían acordado todos los términos.



Inicialmente la pelea había sido programada para el 29 de septiembre en Colonia (Alemania), pero se canceló cuando Charr dio positivo en dos sustancias prohibidas, el esteroide anabólico epitrenbolone y la drostanolone, en una prueba aleatoria realizada por la Asociación Voluntaria de Antidopaje.



Charr fue suspendido por la AMB, pero el cuerpo sancionador no lo despojó del cinturón.

Después de que se abriera la muestra B de Charr, que también dio positivo, el sirio afirmó que sus derechos de tener un representante presente para la apertura de esa segunda muestra fueron ignorados.



El 21 de enero la AMB decidió levantar la prohibición y emitió una resolución ordenando a Charr y Oquendo pelear dentro de los siguientes 60 días.



La pelea fue reprogramada para el 23 de marzo en Colonia y luego se trasladó al 6 de abril.



English informó que Oquendo y su equipo no dieron ninguna razón para no firmar el contrato.

Charr (31-4, 17 nocauts), de 34 años, ganó el título secundario vacante (Anthony Joshua, de Inglaterra, ostenta el título principal) al vencer por decisión unánime al ruso Alexander Ustinov en Oberhausen (Alemania), en noviembre de 2017, pero no ha peleado desde entonces.



Oquendo (37-8, 24 fueras de combate), de 45 años, no ha boxeado desde que perdió por una decisión mayoritaria ante el ruso Ruslan Chagaev por el mismo título vacante en julio de 2014.



Tras la decisión de Oquendo de no pelear, la AMB ordenaría a Charr luchar contra el titular interino el estadounidense Trevor Bryan (20-0, 14 nócauts), de 29 años.