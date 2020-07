El DT de Botafogo confirmó la salida de Gabriel Cortéz, por su polémico video

LEA TAMBIÉN

César Auturi, entrenador del Botafogo brasileño, confirmó que el ecuatoriano Gabriel Cortéz no seguirá en su equipo, como circuló el pasado 26 de julio de 2020. El ‘Fogao’ buscar un nuevo club para el exatacante de Emelec e Independiente del Valle.

"Salió en las redes sociales un live de él (Gabriel Cortez) que no tiene propósito. Esa responsabilidad es mía y yo la asumo. Le llamé y le informé que no estaría más dentro de los planes de Botafogo", dijo el DT a Globoesporte, este 28 de julio de 2020.



El deportista publicó un video en su cuenta de Instagram, la madrugada del 26 de julio, en el que según medios brasileños aparecería bebiendo cerveza. Además, en su transmisión, elogió al Flamengo, rival de Botafogo. Esto ocurrió el día que debían jugar un amistoso ante Fluminense.



“Le dije que no le podría dar la oportunidad que él necesita y que precisaría buscar otro lugar para jugar. Le dejé claro el por qué. Se lo comuniqué al grupo también. Respeté las tres cosas que siempre digo: momento, persona y lugar. Ahora lo explicó públicamente”, extendió el DT.



Cortez llegó al cuadro brasileño en enero de 2020 y solo disputó cuatro partidos como titular, luego de su irregular paso por Emelec, en la temporada 2019. Tendrá que buscar un club fuera de Ecuador, donde el mercado el libro de transferencias se cerró el 24 de julio pasado.