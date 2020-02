Borussia Dortmund concluye una semana de pesadilla con derrota 4-3 ante Leverkusen

LEA TAMBIÉN

Tras ser eliminado de la Copa por el Werder Bremen, el Borussia Dortmund (3º) cerró una semana de pesadilla con una derrota 4-3 en la cancha del Bayer Lerverkusen (5º) , lo que le aleja de sus rivales en la lucha por el título, este sábado 8 de febrero del 2020 en la 21ª jornada.

Por el Leverkusen logró un doblete Kevin Volland (20 y 43) y además marcaron el jamaicano Leon Bailey (81) y Lars Bender (82), mientras que por los amarillos lo hicieron Mats Hummels (22), Emre Can (33) y el portugués Raphael Guerreiro (65).



Con esta derrota el Dortmund (39 puntos) desaprovecha la posibilidad de igualar provisionalmente con el líder Bayern Múnich (42) , que juega el domingo en su estadio con el segundo clasificado Leipzig (41) .



El Leverkusen, a la caza de la cuarta posición, que conduce a la próxima Champions, se situó a dos unidades del Moenchengladbach (4º) y del Dortmund, ambos con 39, superando en la tabla al Schalke, ahora sexto (35) , que este sábado empató 1-1 con el colista Paderborn.



Este sábado el Dortmund lideró el marcador en dos ocasiones, pero en un minuto (82 y 83) concedió dos goles, un disparo de Bailey y un cabezazo de Bender, para dar al traste con sus ambiciones.



Su nuevo fichaje, el fenómeno noruego Erling Braut Haaland, autor de ocho goles en cuatro partidos, se quedó sin marcar, en el primer partido sin su capitán, Marco Reus, lesionado en Copa y que estará de baja alrededor de un mes.

Pero la increíble potencia ofensiva del equipo de Favre, con cuatro goles de media desde la llegada de Haaland, no fue suficiente para tapar sus carencias defensivas.



En dos partidos el equipo del Ruhr ha encajado siete goles. Frente al Leverkusen, por ejemplo, el central Manuel Akanji dejó espacio a Volland en la apertura del marcador.

Emre Can, debut y cañón

En el lado positivo, el internacional alemán Can, cedido por la Juventus, permitió dar músculo al centro del campo y abrió su cuenta con el club con un soberbio disparo desde más de 25 metros.



Antes, tras su clasificación en la prórroga contra el Hertha Berlín (3-2) en la Copa de Alemania, el Schalke confirmó su mal momento frente al último. El equipo dirigido por David Wagner solo ha ganado uno de sus seis últimos partidos del campeonato.



Un tanto de su atacante Ahmed Kutucu (63) , nacido y formado en Gelsenkirchen, desbloqueó el partido. Nada más entrar el juego el joven internacional turco de 19 años acertó con un disparo cruzado, tras un pase hacia atrás del lateral Bastian Oczipka.



Pero la joven formación del Schalke no fue capaz de atar el duelo. Tras haber brillado en un disparo complicado, su arquero Alexander Nübel (23 años) , que la próxima temporada jugará en el Bayern, no fue capaz de atajar un potente cabezazo del defensa del Paderborn Klaus Gjasula en un córner (81).

En los otros partidos disputados este sábado destacó la derrota del Werder Bremen (17º) ante el Unión Berlín (11º) por 2-0, cayendo a la zona de descenso. El equipo no pudo confirmar su gesta copera del martes.