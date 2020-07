Cruz Azul busca la salida del tricolor Jonathan Borja a un club de la MLS

LEA TAMBIÉN

La directiva de Cruz Azul habría decido no contar con el ecuatoriano Jonathan Borja para el Apertura 2020, y tendría finiquitadas las negociaciones para cederlo a un club de la Major League Soccer (MLS).

El mediocampista de 26 años no está en los planes del estratega uruguayo Robert Dante Siboldi; a ello se suma el malestar de la dirigencia de ‘La Máquina’ con la de El Nacional, club dueño de los derechos deportivos del tricolor.



Borja llegó a Cruz Azul tras ser una pieza fundamental del ‘Bitri’ en el 2019. Jugó un total de 29 partidos y marcó 13 goles. Fue titular fijo y aportó al juego ofensivo del plantel.



En febrero del 2020 se vinculó con los cementeros con un contrato a préstamo por un año con opción a compra. Luego de someterse a los chequeos médicos e integrarse a los entrenamientos, le tomó dos semanas el ser convocado a un partido oficial.



Su debut como titular se dio el 18 de febrero en la victoria 2-1 ante el Portmore United, por la ida de los octavos de final de Liga de Campeones de la Concacaf. Disputó 62 minutos del encuentro, hasta que fue reemplazado por Jonathan Rodríguez.



Marcó su primer gol ante el mismo rival, en el cotejo de vuelta. Cuando el partido estaba por finalizar, Borja realizó un remate desde la semiluna que culminó en las redes, para decretar el 4-0 a favor y la clasificación a cuartos de final.



No obstante, en la Liga MX no contó con la misma fortuna. Fue convocado para medir a Chivas, Tigres, Monarcas Morelia, Xolos y el América. Pero solo tuvo minutos en la victoria 4-2 del Cruz Azul ante los de Tijuana, de los compatriotas Miller Bolaños y Jordan Rezabala.



Borja ingresó a los 77’ en sustitución de Roberto Alvarado, cuando el partido estaba liquidado. Fue su último compromiso antes de la suspensión del torneo mexicano por la emergencia sanitaria.



Pese a que el ecuatoriano se mantiene entrenando con el plantel, el diario Récord de México, en su versión digital, aseguró que ‘La Máquina’ no desea su continuidad. El Columbus Crew de la MLS sería su próximo destino, pues ya habría un acuerdo entre ambas instituciones.



Según el portal mexicano, Borja no terminó de convencer a Siboldi, “pues no pudo adaptarse cómo se esperaba”. Debido a un problema muscular no fue considerado para disputar el torneo de pretemporada Copa por México.



Además, “a ‘La Máquina’ no le gustó la postura de El Nacional de Ecuador, dueño de los derechos de Borja, que al recibir una oferta de la MLS intentó persuadir a Cruz Azul para que hiciera válida antes de tiempo la opción de compra”, señaló Récord.



La intención de Cruz Azul es liberar la plaza de extranjero que ocupa el ecuatoriano, para sumar un nuevo refuerzo en el ataque, según lo solicitó el entrenador.