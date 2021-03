Bolivia convoca a 26 jugadores para amistosos con Chile y Ecuador

El entrenador de la selección boliviana de fútbol, el venezolano César Farías, convocó este jueves 18 de marzo del 2021 a 26 jugadores, incluidos tres 'legionarios', para los amistosos que la Verde disputará este mes contra Chile y Ecuador a falta de las suspendidas fechas de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

El artillero Marcelo Martins Moreno, que milita en el Cruzeiro brasileño, el centrocampista Alejandro Chumacero del Unión Española chileno, y el defensor Luis Haquín del Deportes Melipilla también chileno son parte de la nómina difundida por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



La base de la convocatoria es el Bolívar, que aportará seis jugadores, el The Strongest cinco y el campeón Always Ready con igual número.



El listado se completa con dos futbolistas del Blooming, otros dos del Royal Pari y el Wilstermann y uno del Guabirá.

Entre los convocados de los clubes locales destacan el portero Carlos Lampe, el experimentado goleador Juan Carlos Conejo Arce, ambos del Always Ready, y el juvenil Ramiro Vaca, del The Strongest.



Bolivia se enfrentará a Chile el próximo 26 de marzo en Santiago y tres días después visitará en Guayaquil a Ecuador.

La Verde comparte con Perú el último puesto de las eliminatorias sudamericanas con 1 punto tras cuatro partidos disputados, como la caída en el debut ante Brasil, las dos derrotas en casa ante Argentina y Ecuador, y el empate logrado en su visita ante Paraguay.



El plantel de Farías debía recibir en La Paz a Perú el 25 de marzo en la quinta jornada y visitar a Uruguay en Montevideo el 30 en la sexta fecha.



Sin embargo, la Conmebol suspendió ambas fechas ante las dificultades de las diez selecciones participantes para que los clubes, especialmente europeos, les cedan a sus jugadores debido a la pandemia de la covid-19.

Los 26 futbolistas elegidos por el venezolano son:

Arqueros: Carlos Lampe (Always Ready) y Javier Rojas (Bolívar).

Defensores: José Sagredo, Jesús Sagredo, Gabriel Valverde (The Strongest), Enrique Flores (Always Ready), Roberto Carlos Fernández, Diego Bejarano (Bolívar), Oscar Ribera (Blooming), Guimer Justiniano (Royal Pari), Ronny Montero (Wilstermann) y Luis Haquín (Deportes Melipilla-CHI).

Centrocampistas: Leonel Justiniano, Erwin Saavedra (Bolívar), Diego Wayar, Ramiro Vaca (The Strongest), Antonio Melgar (Royal Pari), Erwin Junior Sánchez (Blooming) y Alejandro Chumacero (Unión Española-CHI).

Delanteros: Bruno Miranda (Bolívar), Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo, Carmelo Algarañaz (Always Ready), Gilbert Álvarez (Wilstermann), William Álvarez (Guabirá) y Marcelo Martins Moreno (Cruzeiro-BRA).