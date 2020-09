Bolivia continuará entrenamientos en la altura de La Paz para duelos con Brasil y Argentina por las eliminatorias 

LEA TAMBIÉN

La selección de Bolivia continuará desde el viernes sus entrenamientos en la altura de La Paz, de cara a visitar a Brasil y recibir a Argentina en octubre en el inicio del clasificatorio sudamericano para el Mundial de de Catar-2022.

El once andino “ realizará el miércoles y jueves las últimas prácticas en la ciudad de Santa Cruz, dónde lleva concentrado desde el pasado 17 de agosto, para continuar con los intensos entrenamientos en la Sede de Gobierno ” (La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar) , dijo la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en un comunicado.



Los jugadores dirigidos por el venezolano César Farías iniciaron en Santa Cruz (este) la primera fase de entrenamientos para los duelos ante Brasil el 8 de octubre y Argentina el 13 del mismo mes.



Farías aún no podrá contar con los jugadores de Wilstermann y Bolívar, quienes la próxima semana retoman sus partidos por la Copa Libertadores, ante los brasileños Athlético Paranaense y Palmeiras, respectivamente.



La selección boliviana debió trasladarse la semana pasada a su feudo de La Paz, pero lo impidieron problemas internos en la FBF, debido a la disputa por la presidencia de la entidad entre los vicepresidentes Robert Blanco y Marcos Rodríguez.



El arquero Carlos Lampe, ex Boca Juniors y Huachipato, hizo pública la preocupación de los jugadores por la situación de la FBF.



“Por ese tema no nos podemos mover de Santa Cruz, creo que deberían juntarse, conversar, hacer algo en conjunto, que ellos se organicen y vean qué es mejor para la dirigencia” , señaló el meta boliviano en un video difundido por la oficina de prensa de la misma FBF.



Rodríguez y Blanco pugnan por la presidencia de la Federación, puesto que quedó vacante a mediados de julio tras la muerte de su titular, César Salinas, por covid-19. En un esfuerzo por resolver el entuerto institucional y encontrar cohesión, la Federación convocó a un congreso extraordinario para el próximo miércoles.