Bolivia se concentra para su duelo de eliminatorias contra Ecuador

La selección de Bolivia, dirigida por el venezolano César Farías, comenzó este viernes su concentración para los duelos ante Ecuador en La Paz y su visita a Paraguay por las eliminatorias sudamericanas al mundial de Catar 2022.

Los futbolistas de la Verde convocados "empezaron a llegar al hotel de concentración en La Paz", menciona un comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



La labor del equipo de Farías inicia con la incorporación de doce jugadores de los 30 que el timonel venezolano convocó para los duelos ante Ecuador de local y como visitante ante Paraguay, el 12 y 17 de noviembre, respectivamente.



El equipo boliviano recurrirá en su mayoría con jugadores del torneo local como el Bolívar, The Strongest, Wilstermann, Nacional Potosí, Always Ready, Blooming y Royal Pari.



Los "extranjeros" que apuntalarán esa base son Marcelo Martins, Henry Vaca y Leonardo Zabala que juegan en Brasil, además de Alejandro Chumacero que compite en México y Jaume Cuéllar que milita en el fútbol de Italia.



Mientras que la llegada del mediocampista Danny Bejarano, ha sido descartada porque "no pudo solucionar su problema de visa", indicó la comunicación de la FBF.

🇧🇴Estos son los convocados de #LaVerde 💪



⚽️La concentración empezará el miércoles en La Paz 🏆 pic.twitter.com/iyZq5G4478 — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) November 1, 2020



La selección de Farías ocupa el último lugar tras las derrotas que cosechó en su visita a Brasil y de local ante Argentina, en las primeras jornadas. A diferencia de los dos primeros partidos, el timonel venezolano podrá contar con el aporte de los futbolistas del Wilstermann y Bolívar que participan en la Copa Libertadores y Sudamericana.



El resto de los jugadores forman parte de equipos que mantienen su entrenamiento y han jugado algunos amistosos, ya que todavía no se ha definido el retorno del fútbol en Bolivia tras el parón de la pandemia por la covid-19.



El inicio de la preparación de la Verde se produce en medio de las versiones de una potencial salida del seleccionador, tras conocerse una oferta que le hizo el Botafogo.