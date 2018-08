Bolívar ratifica a Alfredo Arias pese al mal momento del equipo boliviano

LEA TAMBIÉN

El técnico uruguayo Alfredo Arias ha sido ratificado al frente del Bolívar pese a los malos resultados del equipo paceño, goleado por 6-1 en la última fecha en uno más de la mala racha de resultados de un conjunto que a priori debería pelear por el título en el torneo Clausura boliviano.

"El profesor Arias se va quedar en Bolívar hasta por lo menos diciembre", cuando concluye el contrato, "y hay que apoyarlo a él y al plantel que tenemos", aseguró el presidente del club de La Paz, Marcelo Claure.



El presidente de uno de los clubes más laureados del fútbol boliviano se dirigió a la hinchada bolivarista a través de Twitter, después de que la Academia paceña cosechara ayer una de sus mayores goleadas de los últimos años, en su visita al Nacional Potosí.



El equipo potosino está en la zona media de la tabla y en las cinco anteriores jornadas había marcado igual número de goles que los seis que endosó al Bolívar.



"No hay que dejar que un resultado o un mal comienzo de un campeonato borren los increíbles logros que se han logrado", argumentó el dirigente en alusión a la historia del club, con más de una veintena de títulos nacionales y participaciones destacadas en torneos internacionales como las copas Libertadores y Sudamericana.



Claure se mostró dispuesto a hacer cambios en todas las instancias del club, pero "con la cabeza fría para no cometer errores". Por su parte, el entrenador reconoció este lunes que la goleada ha "golpeado" al equipo, que no recibía tantos goles desde hacía siete años.



Arias agradeció el respaldo del presidente y se mostró confiado en su plantel para cumplir su contrato hasta diciembre, al asegurar a los medios que no le conocen quienes le den "por muerto" o piensen que se va a rendir "por un partido de fútbol".



"Hay que asumir los errores, las responsabilidades, hay que trabajar y levantar la cabeza", sentenció. Eliminado de la Copa Sudamericana por el Deportivo Cali colombiano, por 6-1 en el conjunto de la eliminatoria, con Arias al frente el Bolívar solo ha ganado dos de los seis partidos disputados en el torneo Clausura, con 17 goles encajados y 14 a favor.



El conjunto paceño cuenta en su plantilla con jugadores como el delantero argentino Marcos Riquelme, el centrocampista español Juan Miguel Callejón e internacionales bolivianos como Diego Bejarano, Leonel Justiniano o el veterano Ronald Raldes.