El ‘Bolillo’ Gómez prepara su plan y los microciclos de la selección de Ecuador

La Comisión de Selecciones y el Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tienen una agenda de temas para tratar con el DT Hernán Darío Gómez.

El ‘Bolillo’ Gómez llegará hoy a Guayaquil y mañana será presentado en el auditorio de la FEF, a las 11:00. Después de pulir algunos detalles del contrato entre ambas partes se iniciarán reuniones para discutir la planificación.



Uno de los planteamientos será que el entrenador arranque su trabajo asistiendo a los partidos del Campeonato Nacional en todas las ciudades donde hay fútbol profesional (Serie A). Por ejemplo, Cuenca, Ambato y Manta.



Esto para evitar que se repita lo que ocurrió con Gustavo Quinteros, el extécnico que solo asistía a partidos de Emelec en el Capwell. A este primer trabajo se ha denominado como una etapa de observación de futbolistas. Para esto se facilitará una primera reunión con Jorge Célico, coordinador general de selecciones juveniles, DT de la Sub 20 y último técnico encargado de la Tricolor.



Célico entregará un informe de lo ocurrido desde el final de las eliminatorias hasta los últimos trabajos. “Vamos a informar y trabajaremos en algunos aspectos. Es importante que haya un discurso de unidad. No clasificarse a Rusia ha generado una crisis y hay que salir con trabajo y planificación”, dijo Célico.



La FEF tiene un borrador de calendario para la Tricolor. La lista de rivales están ahí: Perú, Costa Rica, Omán y Catar, en las fechas FIFA. Los amistosos programados cuentan con fechas tentativas que van entre el 3 y 11 de septiembre, el 8 y 16 de octubre y el 12 y 20 de noviembre de este año. Sin embargo, uno de los temas será la posibi­lidad de realizar microciclos en septiembre en lugar de los amistosos, tanto en Quito como en Guayaquil, para no alterar la agenda de trabajo de los clubes.



La FEF espera resolver los desacuerdos con los clubes (por la Copa Ecuador) y no descarta realizar una reunión con los presidentes de los 24 clubes de las series A y B con Gómez. La idea es buscar los acercamientos y facilitar las primeras convocatorias.



En esa reunión, además, se analizarán las fechas de las finales de campeonato, los torneos internacionales que se puedan estar desarrollando y las fechas de los amistosos.



El Directorio de la FEF prefiere no anticipar un criterio sobre qué pasará con los cinco futbolistas indisciplinados que fueron sancionados en noviembre del 2017.



Según el reglamento de la Comisión de Selecciones, los futbolistas no pueden volver a la Tri de forma indefinida. Entre los sancionados están Énner Valencia, Jefferson Orejuela, Joao Plata, Robert Arboleda y Gabriel Cortez. Jhon Jairo Cifuente, actual goleador del torneo local, también estuvo implicado en estos actos indisciplinarios al final de las eliminatorias a Rusia 2018.



“Eso deberá ser analizado por el técnico Gómez. Recibirá el informe y ya será potestad del nuevo cuerpo técnico el manejo de esas sanciones”, dijo Pepe Mosquera, integrante del Directorio.



La FEF y Gómez comenzarán el nuevo ciclo de trabajo pensando en la participación en la Copa América 2019 en Brasil y en las eliminatorias al Mundial Catar 2022.



Está previsto que en estos días, el ‘Bolillo’ realice una visita y mantenga reuniones con el personal de la Casa de la Selección en Quito. Gómez pidió conocer el funcionamiento de las instalaciones y la parte operativa.

Mañana, Gómez tendrá el primer contacto y revelará sus propósitos en la TRI.