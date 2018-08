El ‘Bolillo’ aclaró que no pidió clemencia a Inglaterra en el partido del Mundial

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La rueda de prensa de presentación había terminado, pero Hernán Darío Gómez tenía algo más que decir. El nuevo DT de la Tri quiso aclarar la polémica mundialista, durante su partido contra Inglaterra, en la que supuestamente pidió al DT Inglés que no les hicieran más goles.

“No hay que desinformar. Yo no pedí clemencia. Le dije al entrenador de ellos (Gareth Southgate), que habla español, que nosotros no íbamos a pegar mas, pero que ellos tampoco lo hagan”, dijo el colombiano.



Según él, al término del primer tiempo los jugadores estaban molestos en el camerino, porque perdían por 5-0. El entrenador relata que el presidente de la Federación Panameña bajó al camerino molesto por la violencia con la jugaban los centroamericanos.



“Me dijo que no podíamos dar ese espectáculo, los muchachos estaban calientes y el panameño da mucha patada. Me comprometí a controlar a los chicos y le pedí lo mismo al DT inglés, cuando salimos a la cancha”, explicó, entre las risas de los asistentes.



El partido finalizó con un contundente 6-1, a favor de los europeos. Sin embargo, para los centroamericanos fue un duelo histórico, porque marcaron su primer gol en una cita mundialista, mediante Felipe Baloy.