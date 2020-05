Hernán Darío Gómez: 'Ecuador se quedó sin Mundial y no tenía Selección 

LEA TAMBIÉN

El DT Hernán Darío Gómez tuvo un amargo regreso a la Selección ecuatoriana. El seleccionador, que clasificó a la Tri a la Copa Mundial de Corea-Japón 2002, no pudo replicar sus éxitos y fue despedido después de una frustrante participación en la Copa América 2019.

En una entrevista con Blu Radio de Colombia, el 'Bolillo' aseguró que le tocó dirigir a una selección fragmentada, tras el fracaso del DT Gustavo Quinteros en llevar a la Tricolor al Mundial de Rusia 2018.



Gómez asumió el mando en agosto de 2018, en medio de la hostilidad de la hinchada, por su participación con Panamá en el torneo de Rusia. El seleccionado 'canalero' perdió sus tres cotejos y finalizó como el peor equipo del Mundial.



"Yo llegué a Ecuador con muchos problemas, que se quedaron sin Mundial, no tener una selección. Entonces llegamos a un acuerdo para ir a la Copa América de Brasil para formar un equipo. Nos tocó con esas derrotas, el equipo jugó ratos malos y lógicamente en el fútbol se ven más rápidos los ratos malos que los buenos, que solo los ve el técnico", dijo Gómez.



En la previa a la Copa, el 'Bolillo' había generado polémica por asegurar que iba al torneo "a aprender" y que su participación "no era prioridad" porque lo habían contratado para clasificar al Mundial de Catar 2022.



En la Copa América 2019, Ecuador perdió 4-0 con Uruguay, 2-1 con Chile y empató 1-1 con un débil combinado Sub 23 de Japón. El DT negó que hayan existido problemas en el camerino y admitió que tuvo un cruce con Renato Ibarra, quien fue expulsado de la concentración en Belo Horizonte.



"Solamente con Renato Ibarra que fue un inconveniente. No lo saqué, le dije que “si estás lesionado y tienes una disputa, pues anda con tu familia", señaló el exseleccionador.



Gómez quería permanecer en el cargo para las eliminatorias, pero la directiva de la FEF lo cesó por los malos resultados en el torneo continental y puso Jorge Célico como estratega interino.



"Al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (Francisco Egas) no le gustó mucho y no estuvimos de acuerdo en unos puntos, y tomamos la solución. Le dije que tranquilo, no hay ningún problema, yo me voy y cuadremos esta situación", aseguró el 'Bolillo'.



El DT colombiano cobró una millonaria indemnización por su despido a inicios septiembre y arregló los pagos en cuotas mensuales. La FEF se demoró cuatro meses en encontrar un nuevo entrenador y presentó al neerlandés Jordi Cruyff a mediados de enero.