Hernán Darío Gómez: 'Ecuador debe ser humilde porque aún no es constante en triunfos'

Hernán Darío Gómez se molestó cuando se cuestionó su aptitud para dirigir a la Selección ecuatoriana, durante la rueda de presentación, este 1 de agosto, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

"No hay técnicos desactualizados, no coman cuentos. Lo único que cambió es el estado físico. Yo no trabajo con lo que me diga una computadora sino con el trabajo en la cancha", dijo el colombiano.



Aclaró que como DT de la Tri su trabajo no es el de formar jugadores, sino escoger a los mejores deportistas para el seleccionado. Así mismo, mencionó que su primer objetivo es reconciliar el camerino de la Tri.

Gómez ve a la Copa América del 2019 como el mejor espacio para trabajar. Dejó abierta la posibilidad de que los resultados en este torneo sean malos, puesto que será su primer campeonato oficial.



"Vamos a avanzar lo que se pueda, pero es el tiempo de mayor trabajo que vamos a aprovechar, en tres o cuatro días de microciclo es poco lo que se puede hacer", dijo el entrenador colombiano.

Finalmente pidió paciencia a los ecuatorianos, de cara al proceso de eliminatorias. "Para el país va a ser difícil, se quiere ganar hay que ser humildes porque Ecuador no es un país constante en triunfos", resumió.



Con eso se refirió a que la Tri estuvo en dos mundiales seguidos y luego su participación en la cita ecuménica fue irregular, tras faltar a los torneos de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

