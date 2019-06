'Bolillo' Gómez se queda sin palabras y sin crédito para dirigir a Ecuador 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El entrenador colombiano Hernán Darío Gómez, seleccionador de Ecuador, hizo nuevamente gala de su histrionismo después de caer frente a Chile (1-2) y quedar el borde de la eliminación en la Copa América de Brasil.

En la rueda de prensa posterior al partido en Salvador, Bolillo apareció con cara de pocos amigos y advirtió de que esa no sería una comparecencia convencional.



"No tengo mucho que hablar, prefiero no hablar. Voy a hacer un pequeño resumen", arrancó el técnico.



Luego explicó que había sido un duelo parejo, con pocas llegadas de peligro, y criticó la endeblez de sus futbolistas al defender un saque de banda que dio origen al segundo gol chileno.



"Nos hacen dos goles, uno en un córner y el otro en un saque de banda inconcebible desde todo punto de vista", dijo Bolillo, que después se despidió: "Feliz noche, un abrazo para todos y excúsenme porque prefiero no hablar en la forma que estoy.



En total, 45 segundos de una rueda de prensa que no fue tal, pues no aceptó preguntas de los periodistas, posiblemente una de las intervenciones más cortas en la historia de la Copa América.



Bolillo Gómez escenificó que además de sin palabras, también se está quedando sin crédito en la selección de Ecuador, donde amplios sectores piden a gritos su destitución.



El colombiano regresó a la selección ecuatoriana en septiembre del año pasado, un país en el que lo conocen bien, pues llevó a la Tricolor por primera vez a un Mundial, el de Corea y Japón en 2002.



El retorno del Bolillo fue gestionado por unos dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que ya no están en el cargo porque perdieron las elecciones a fines de año.



Francisco Egas, nuevo timonel de la FEF desde comienzos de año, se encontró con el colombiano al mando de la selección pese a que, según algunas versiones de prensa ecuatorianas, no es el técnico que los nuevos dirigentes desean para el equipo.



La goleada inicial ante Uruguay (4-0) cayó como un mazazo en la concentración ecuatoriana, pero Egas pidió paciencia y respaldó al seleccionador.



"No es responsable hablar de este tema cuando apenas hemos jugado el 30 % del torneo y todavía tenemos las opciones intactas de recomponer la figura. No creo que hoy la pregunta sea esa", dijo cuando le preguntaron por el futuro del seleccionador.



Egas, sin embargo, indicó que esa pregunta quizás sea oportuna cuando finalice la Copa América, un matiz que abre la puerta a una posible salida del Bolillo si Ecuador no convence en Brasil.



Y por ahora todo apunta en esa dirección. El fútbol de Ecuador ha sido decepcionante en las dos primeras jornadas, con las que acumula 13 partidos sin vencer en la Copa América a rivales sudamericanos. La última victoria fue ante Venezuela (4-0) en 2001.



La continuidad del Tri en Brasil depende de una improbable carambola de resultados que tiene como primera condición un triunfo frente a Japón en la última jornada de la fase de grupos.



Después, necesita que Bolivia le gane a Venezuela en el grupo A o que Colombia y Uruguay empaten en el B, aunque dependería de la diferencia de goles para pasar como mejor tercero.



O que Bolivia y Venezuela empaten y Colombia supere a Paraguay, y la última posibilidad es que Argentina no pase del empate frente a Catar.