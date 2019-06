El DT ‘Bolillo’ Gómez probó 10 alineaciones antes de la Copa América

LEA TAMBIÉN

El técnico Hernán Darío Gómez ensaya cambios en la alineación de Ecuador para el encuentro del viernes 21 de junio del 2019 ante Chile. Robert Arboleda se alista para reemplazar a Arturo Mina y Carlos Gruezo para suplir a Jefferson Intriago.

Las variantes en las alineaciones son una constante desde que el entrenador colombiano retornó al equipo ecuatoriano, en agosto del 2018.



El estratega utilizó 10 oncenas diferentes en los amistosos previos al debut en la Copa América de Brasil, ante Uruguay. En ese cotejo también jugó una alineación inédita.



“Para la Copa América, Ecuador ya debió llegar con una alineación fija. La Copa es un torneo oficial, no es simplemente un ensayo de preparación para eliminatorias”, dice Juan Francisco Aguinaga, quien fue dirigido por ‘Bolillo’ en el proceso de clasificación al Mundial Corea-Japón 2002.



El exfutbolista añade que ‘Bolillo’ ya lleva 10 meses y 19 días al frente del plantel tricolor. “No es que recién trabajan juntos hace tres meses”.



“Hernán (Gómez) nos vendió la idea de que la Copa es solo un torneo de preparación. La historia dice que no hemos ganado ese torneo, pero eso es algo que tenemos que cambiar”, recalca Aguinaga.



En la fase de preparación, en los 10 juegos de comprobación, la Tricolor se enfrentó a los combinados de Jamaica, Guatemala, Catar, Omán, Perú, Panamá, Estados Unidos, Honduras, Venezuela y México.



Los resultados más dolorosos ocurrieron con las derrotas 1-0 ante Estados Unidos y 3-2 ante México. Mientras que el resultado más halagador fue el triunfo 2-0 ante Perú, en Lima.



Según el estratega, la Selección recién es “un equipo en construcción”. De ahí, que explica los constantes cambios.

Hasta el momento, ‘Bolillo’ ha utilizado a 45 futbolistas para todos los cotejos. El golero Alexander Domínguez, los volantes Sebastián Méndez y Jefferson Orejuela, los extremos Renato y Romario Ibarra y Ayrton Preciado y el delantero Énner Valencia son los que más han actuado. Cada uno lleva ocho cotejos disputados.



De ellos, ‘Dida’, Orejuela, Preciado y Valencia estuvieron desde el inicio ante los charrúas, donde Ecuador tuvo problemas para defender y generó pocos ataques.



Según las estadísticas de la Conmebol, los uruguayos remataron 15 veces al arco custodiado por Domínguez. Mientras que Ecuador hizo apenas un remate al pórtico del meta uruguayo Fernando Muslera.



El disparo fue ejecutado por Énner Valencia, quien se había destacado con sus goles en los partidos comprobatorios.

En el medio campo también se evidenciaron deficiencias. Antonio Valencia erró 11 pases durante el encuentro y está en el ‘top 3’ de los jugadores con peor entrega del balón en la primera fecha de la Copa.



Para Gustavo Figueroa, exdelantero de Aucas y exseleccionado, los jugadores deben estar aptos para jugar con cualquier compañero y con cualquier esquema cuando llegan a la Selección nacional.



El ‘Bolillo’ ha dejado ver dos esquemas preferidos en los encuentros de la Tri. Ha utilizado el 4-1-4-1 y el 4-3-3.



Con el primer esquema, siempre tuvo a Carlos Gruezo como volante de primera línea acompañado por dos volantes más movedizos, como Sebastián Méndez y Jefferson Orejuela.

De acuerdo con su evaluación, Gruezo es un jugador único en su posición. Lo define como un volante de marca que ayuda a que su equipo “sea más corto y compacto”.



Esa reflexión la expuso tras uno de los entrenamientos en la ciudad de Salvador de Bahía. Por ello, dejó entrever que el jugador del FC Dallas pudiera actuar ante Chile, del colombiano Reinaldo Rueda, extécnico de la Tri.



Aguinaga insiste en que en la Tricolor los escogidos deben acoplarse a cualquier sistema de juego. “Los jugadores saben, por ejemplo, que a Antonio Valencia no hay que darle la pelota al pie para que toque. A él hay que entregarle la pelota por fuera, para que aproveche su velocidad y desborde”.



En ese sentido, reflexiona que deben tener la idea táctica clara. “Más que conocerse entre ellos, y su tipo de juego, deben tener clara la táctica dispuesta por el entrenador. El fútbol ahora está bastante sujeto a los esquemas”.



Con todo, Gómez considera que el plantel mejorará su rendimiento ante Chile, tras la caída ante los charrúas. “Tan malos no somos. Vamos a mejorar esto. Debemos demostrar que somos hombres”.



Para aplacar las críticas, el DT dispuso que ya no ingresen periodistas al hotel de concentración. El martes 18 de junio, los seleccionados no dieron declaraciones.