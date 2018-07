Boca Juniors va por el tricampeonato, preocupado por Gago

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Boca Juniors apunta todos sus cañones a conseguir el tricampeonato argentino con un envidiable poder de gol, pero no todo brilla en el mundo 'xeneize' ante la preocupación por las reiteradas lesiones de su capitán Fernando Gago y la urgencia por recuperar la seguridad en el arco.

El problema del arco está a un paso de solucionarse con la inminente contratación de Esteban Andrada, el portero de Lanús, y el sueño crece con las incorporaciones del delantero Mauro Zárate y el volante Lucas Olaza, quien firmará mañana, y la recuperación del goleador Darío Benedetto. Pero la situación de Gago es bastante más compleja y algunas versiones no descartan que el jugador opte por un retiro definitivo del fútbol profesional.



Las próximas horas serán cruciales, ya que según anticipó el diario "Olé" mañana lunes regresará al club, aunque no está claro si será para iniciar la recuperación del desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha o reunirse con los dirigentes para definir su futuro.



El cuerpo técnico y los directivos de Boca sospechan del peso que tendría el factor anímico y psicológico en la seguidilla de lesiones que sufrió el mediocampista de 32 años, que frustraron además su sueño de jugar en Rusia 2018, quizás su último Mundial. "Pintita" estuvo 18 de los últimos 36 meses inactivo. Boca celebraba cada regreso porque volvía a ser el jugador desequilibrante que necesitaba el equipo, pero la ilusión duraba poco.



Su vía crucis comenzó en septiembre de 2015 en un "súperclásico" entre River Plate y Boca Juniors en el estadio "Monumental", con la rotura de su tendón de Aquiles izquierdo. Luego de cinco meses de recuperación regresó a jugar, pero en abril de 2016 volvió a sufrir la misma lesión. Después de otra operación, Gago se preparó a conciencia para el retorno y consiguió ganarse un lugar en la selección argentina de Jorge Sampaoli.



Pero en el crucial partido de Argentina ante Perú en el estadio "La Bombonera" de Boca por las eliminatorias a Rusia 2018, el mediocampista hizo un mal movimiento y cayó dolorido al campo. Se había roto el ligamento cruzado lateral interno de la rodilla derecha. Casi no pudo jugar en el primer semestre de 2018 por recaídas y diversas molestias.



Gago viajó en julio con el plantel de Boca a Estados Unidos con la esperanza de dejar atrás los problemas físicos, pero en el amistoso con Miami United sufrió el desgarro que lo mantiene nuevamente apartado. "No está pasando un buen momento. Hay que darle espacio y tiempo. Sabe que en el club lo queremos mucho, es el capitán del equipo y es un referente. Es uno de los jugadores que repatrié y tengo un gran cariño por él", declaró el presidente "xeneize", Daniel Angelici.



El futuro de Gago es hoy una incógnita y una preocupación para el técnico Guillermo Barros Schelotto. En cambio, el dilema por la valla "xeneize" está cerca de resolverse, luego de los problemas de Boca para recuperar la seguridad bajo los tres palos desde la ida de Agustín Orión.



Boca estaría dispuesto a pagar los cinco millones de dólares que piden los "granates" por Andrade y entregarles también el pase del guardameta Guillermo Sara, últimamente suplente detrás de Agustín Rossi, según informaron hoy los periódicos "La Nación" y "Clarín". La confianza crece. El portero, de 27 años, fue clave en la conquista de Lanús de la Supercopa Argentina frente a River y en que el club de la zona sur llegara a la final de la Copa Libertadores.