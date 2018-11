Boca Juniors y River, a cinco días del histórico ‘Superclásico’ de la Copa Libertadores

LEA TAMBIÉN

En cinco días Boca Juniors y River Plate se verán las caras por primera vez en una histórica final de la Copa Libertadores que, por si fuera poco, desde el año próximo dejará de definirse con partidos de ida y de vuelta.

El primer duelo del ‘Superclásico’ será en La Bombonera el 10 de noviembre. El campeón se conocerá dos semanas después, el sábado 24, en el Monumental de Núñez.



Será la tercera vez que Boca Juniors y River Plate se enfrentan en una final. La primera fue el 22 de diciembre de 1976 en la definición del Nacional (Liga argentina).



Ese día el ‘Xeneize’ se impuso por 1-0 con un gol de Rubén Chapa Suñé a los 72 minutos. El escenario fue el estadio de Racing, el Juan Domingo Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda.



La segunda vez que hubo un ‘Superclásico’ en una final fue el 14 de marzo de este año en la Supercopa de ese país, que enfrenta al campeón de la Copa Argentina (River Plate) con el de la Superliga (Boca Juniors).

Ese día el que celebró fue el ‘Millonario’, gracias a los goles de Gonzalo Martínez, a los 18 minutos, e Ignacio Scocco, a los 70’.



Ahora el torneo en juego es la Copa Libertadores, el certamen de clubes más importante del continente.



Boca Juniors se consagró campeón en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007, y fue subcampeón en 1963, 1979, 2004 y 2012.

Fotografía de archivo del plantel de jugadores de Boca Juniors, campeón de la Copa Libertadores 2007. AFP



River Plate festejó en 1986, 1996 y 2015, y fue segundo en 1966 y 1976.

El ‘Xeneize’ y el ‘Millonario’ se vieron las caras en la semifinal de la Copa Libertadores de 2004.

Los jugadores de River Plate levantando la Copa Libertadores. Con el trofeo Fernando Cavenaghi. Foto: AFP

En la ida, Boca Juniors ganó en La Bombonera por 1-0. En la vuelta el que se impuso fue River Plate por 2-1, forzando los penaltis, instancia en la que finalmente caería. Ambos partidos se jugaron sin público visitante por temor a enfrentamientos.



Justamente algo que también hace histórica a la definición que comienza este sábado es que se estudia la posibilidad de que ambos partidos se jueguen con hinchas visitantes en los estadios, un asunto que divide al presidente argentino, Mauricio Macri, que apoya la entrada de seguidores adversarios, y los presidentes de los clubes, que se inclinan por no permitirlo.



Otro que en los últimos días se refirió a la importancia de este Boca-River fue el entrenador del ‘Millonario’, Marcelo Gallardo.



“El que salga vencedor tendrá la gloria absoluta y el que no seguirá peleándola”, aseguró. Sin embargo, sostuvo que sería “un mensaje erróneo” decir que es “de vida o muerte”. “Es un espectáculo deportivo, tenemos que vivirlo así. Transmitamos que es un partido e fútbol que tiene un montón de matices y de condimentos, que van a transmitirse en estos días, pero no tiene que ir más allá de eso”, añadió.

En Boca Juniors también creen que este ‘Superclásico’ será histórico.



Ramón ‘Wanchope’ Ábila, delantero y goleador del equipo, aseguró que “esta final es la que todo futbolista quiere jugar” y dijo que tanto él como sus compañeros son “unos privilegiados”. “Está buenísimo, serán partidos históricos, únicos”, añadió.



Ni Gallardo ni Ábila quisieron decir qué equipo tiene más posibilidades de consagrarse campeón. Un rápido repaso por las plantillas de ambos y un análisis de lo realizado hasta ahora en la Copa Libertadores muestra que lo más probable es que sea una final muy pareja.



Boca Juniors llegó a esta instancia al superar al Libertad paraguayo y a los brasileños Cruzeiro y Palmeiras.

River Plate, por su parte, dejó en el camino a los argentinos Racing Club e Independiente y al Gremio brasileño.



El ‘Xeneize’ cuenta con una sólida defensa, en la que destacan el experimentado Carlos Izquierdoz y el juvenil Lisandro Magallán. El medio campo se lo reparten Wilmar Barrios, internacional con Colombia, Nahitan Nández, internacional con Uruguay, y el capitán, Pablo Pérez.



También impone respeto la delantera, compuesta por el juvenil Cristian Pavón, que jugó con Argentina el Mundial de Rusia 2018, Ábila y el colombiano Sebastián Villa.



Por si fuera poco, en el banquillo están los reconocidos y experimentados Fernando Gago y Carlos Tévez, y otros jugadores de renombre como Mauro Zárate y el goleador Darío Benedetto. El entrenador es Guillermo Barros Schelotto, quien consiguió que Boca Juniors sea el vigente bicampeón de la Superliga.

En River Plate se destacan el portero mundialista con Argentina Franco Armani, los defensas Jonatan Maidana y Javier Pinola y los centrocampistas Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez y Exequiel Palacios. En la delantera alternan el colombiano Rafael Borré, Ignacio Scocco y Lucas Pratto. El delantero uruguayo Rodrigo Mora, el mediocampista Ignacio Fernández y el colombiano Juan Fernando Quintero también sobresalen en el equipo.

Gallardo es, sin duda, el máximo ídolo de este equipo. El ‘Muñeco’ tuvo un exitoso paso como futbolista y luego, como entrenador, hizo que River ganara las Copas Argentinas de 2016 y 2017, la Copa Sudamericana de 2014, las Recopas Sudamericanas de 2015 y 2016, la Copa Suruga Bank de 2015 y la Libertadores de 2015.



Gallardo, y River Plate, intentarán sumar este 24 de noviembre un nuevo título a su palmarés. Barros Schelotto, Pavón, Ábila, Barrios, Pérez y todo Boca Juniors intentarán evitarlo y que sea el ‘Xeneize’ el que levante el trofeo.