Boca se impuso 1-0 a The Strongest y es segundo en el grupo de Barcelona SC en la Copa Libertadores

El Boca Juniors argentino se llevó los tres puntos de La Paz con una anotación del delantero colombiano Sebastián Villa para vencer por 0-1 a un The Strongest que no supo hacerse respetar en su debut en casa en la Copa Libertadores.

Villa se convirtió en el héroe del plantel de Miguel Russo con un gol tempranero marcado en el minuto 7 en esta primera fecha de la fase de grupos de la Libertadores disputada en el estadio paceño Hernando Siles, el fortín boliviano situado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.



Con este resultado, el equipo argentino queda segundo en el grupo C, liderado por diferencia de goles por el Barcelona ecuatoriano, mientras que el plantel del boliviano Alberto Illanes va tercero sin puntos y en el cuarto lugar está el Santos brasileño, que cayó en la víspera por 0-2 en casa.



El delantero colombiano del xeneize abrió el marcador en el minuto 7 en una jugada que nació en el lado visitante de la cancha.



Tras recibir un pase de Agustín Almendra, Villa emprendió carrera hacia el arco custodiado por el experimentado Daniel Vaca culminando con un gol que marcó luego de burlar a dos defensas atigrados.



La intensidad del partido bajó tras aquella anotación, con un Boca algo más cauto y relajado, aunque sin resignar la intención de anotar nuevamente y un The Strongest que no lograba hallar el camino para igualar pese a los esfuerzos del brasileño Willie Barboza.



Ni bien iniciado el segundo tiempo, Villa volvió al ataque, metiendo al menos un par de sustos a los locales con intentos en pos de ampliar la cuenta para los de Russo, lo que hizo que el capitán atigrado Vaca llamase la atención a sus compañeros por permitir el avance visitante y poner en riesgo su arco.



Vanos fueron los escasos intentos locales por lograr al menos la igualdad, mientras que la visita jugó cómodamente y pudo tomarse su tiempo ante un Tigre cada vez más desesperado.



En los minutos finales, Illanes hizo varios cambios que probablemente habrían sido más oportunos antes, pues el ingreso de Rudy Cardozo fue favorable para los locales, aunque su suerte ya estaba echada.



En la segunda jornada del grupo C, el plantel argentino recibirá en Buenos Aires al Santos el próximo 27 de abril y los bolivianos visitarán al Barcelona en Guayaquil un día después.