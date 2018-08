Billy Arce, el único tricolor contratado en el mercado de pases europeo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los clubes del viejo continente han contratado a 263 futbolistas de Sudamérica desde el 1 de julio, el día en que se abrió el mercado de pases europeos para las nuevas temporadas en las ligas de fútbol.

Los brasileños y los argentinos fueron los más solicitados durante este período. De Brasil fueron fichados 128 jugadores, entre ellos Alisson Becker, según el portal Transfermarkt, especializado en transferencias. El golero, que atajó en el reciente Mundial de Rusia 2018, pasó de la Roma al Liverpool por la rutilante cifra de USD 72, 5 millones.



Argentina movió, en cambio, a 62 jugadores. Uno de ellos es el delantero Gonzalo Higuaín, que dejó la Juventus para incorporarse al AC Milan.



En cambio, los jugadores de Chile, Perú, Paraguay y Ecuador apenas fueron buscados. De estos cuatro países, fueron fichados solo 10.



Las tres primeras selecciones de esos países no participaron en la cita mundialista.



Ecuador movió apenas a un futbolista en el ‘mercado de piernas’. El Brighton & Hove Albion FC, de la Premier Lea­gue de Inglaterra contrató la semana pasada a Billy Arce, por cuatro años.



El equipo lo cedió inmediatamente al Extremadura de la segunda división de España por un año, a préstamo. ¿La razón? La Federación inglesa de fútbol tiene requisitos rigurosos para que los jugadores actúen en sus equipos. En parte, eso hizo que el jugador sea cedido, contó Juan Pablo Ribadeneira, agente del tricolor.



Los deportistas comunitarios -profesionales de algún país de la Unión Europea- no tienen limitaciones para trasladarse entre países y, por ello, cuentan con más opciones para incorporarse a otro plantel.



El resto debe contar con al menos un porcentaje del 75% de partidos disputados con su selección en dos años para jugar en la Premier.



Además, la federación de fútbol del deportista debe haberse ubicado, en promedio, sobre el puesto 70 del escalafón FIFA en los dos años anteriores al fichaje.



Según Ribadeneira, de la agencia de representación Kancha, la intención es que Arce obtenga experiencia.



Explica que la empresa mantiene una alianza estratégica con GoPro, agencia con sede en Europa, que ayudará al ecuatoriano en su adaptación.



“En Ecuador se les culpa mucho a los jugadores cuando no triunfan en el exterior, pero a veces no se ve que su entorno no es el adecuado para triunfar. El jugador debe tener un equipo de trabajo preparado para ayudarle a enfrentar los retos”, expresa el empresario.



Con el apoyo de GoPro, Ribadeneira confía en que el jugador se consolide.

Antonio Valencia cumplió un proceso parecido tras salir de Ecuador, en el 2005. Fue a España y, posteriormente, dio el saltó a la Premier League.



A excepción de Arce, no hubo otros movimientos de tricolores de renombre en Europa. ‘Toño’ se mantuvo en el Manchester United, el delantero Felipe Caicedo sigue en la Lazio de Italia y el extremo Jefferson Montero -con un breve paso en Emelec los primeros meses de este año- retornó al Swansea de Inglaterra, dueño de sus derechos deportivos.



La Premier League cerró su período de inscripciones el jueves. Entre tanto, la Serie A (Italia) finalizará su ventana de traspasos el 17 de agosto, mientras que las de la Bundesliga (Alemania), la Liga (España)y la Ligue 1 (Francia) culminarán el 31 de este mes.



Con ello, más sudamericanos podrían incorporarse a clubes de Europa. Aun así, el último mes dejó en evidencia que el mercado del fútbol ecuatoriano no interesa en el Viejo continente.



Para el exseleccionado Ulises de la Cruz, quien estuvo 10 años en Europa, el ecuatoriano aún debe sacrificarse más para triunfar fuera del país. Considera que no basta con tener condiciones futbolísticas.