Esto cuestan las bicicletas más caras del Tour de Francia 2020

Esta edición del Tour de Francia se ha convertido en un espectáculo atípico debido a la pandemia del nuevo coronavirus; las fechas se corrieron y algunos de los competidores tuvieron que pasar un tiempo entrenando desde casa. Sin embargo, el show continuó. Lo que sí es igual este año es el anhelo de vencer y el intento de los equipos por darles a los corredores la mejor tecnología para competir.

Según la tienda en línea 'Go Rigo Go', podrían conseguirse ejemplares incluso en aproximadamente USD 1 696,016.



La Supersix de Cannondale es, entre las bicicletas más costosas, una de las más asequibles. Tiene una transmisión Shimano 105 y es utilizada por el equipo Education First, el cual, entre sus corredores, tiene a figuras nacionales como Sergio Higuita y Rigoberto Urán.



Bicicleta Supersix de Cannondale. Foto: Captura



Los corredores del Mitchelton Scott manejan la Addict RC4 de la marca Scott Sports. En el mercado se consigue a un precio de alrededor de USD 4 799. Cuenta con un conjunto de bielas Sram Force 48/35 T y, según su fabricante, puede ser usada para escalar o hacer un sprint sin ningún inconveniente.



Los corredores del Mitchelton Scott manejan la Addict RC4 de la marca Scott Sports. Foto: Tomada de Scott Sports

Entre todas estas bicicletas hay algunas que son utilizadas por más de un equipo. La Ultimate CF SLX Disc, por ejemplo, la manejan los corredores de escuadras como el Movistar (anterior equipo de Nairo Quintana) y el Arkéa Samsic (equipo actual de Nairo). Este modelo puede llegar a costar hasta USD 7 399. Es una bicicleta atractiva debido a su peso ultraliviano.



En su página web, Canyon describe esta línea Ultimate como "el clásico rendimiento de competición en carretera en la gama más ligera que hayamos presentado nunca".



La bicicleta Ultimate CF SLX Disc. Foto: Tomada de Canyon



La EM525 Disc 525, de la marca Eddy Merckx es un modelo que prioriza el equilibrio y la comodidad. Tiene un conjunto de piñones y bielas shimano Ultegra. Dependiendo del conjunto que la integre, puede costar entre USD 7 699 y 10,870. En esta edición del Tour la utiliza el equipo AG2R La Mondiale, el cual tiene corredores como el belga Oliver Naesen.





La EM525 Disc 525, de la marca Eddy Merckx. Foto: Eddy Merckx



La Noah Fast Disc, de la empresa Ridley, puede costar hasta USD 9 350. Es uno de los modelos más avanzados de esa marca, que, en su página principal, resalta la capacidad que tiene esta bicicleta para cortar el viento y avanzar con potencia y con buena velocidad en lo caminos más insospechados. Cuenta con un conjunto Shimano Ultegra Di2 que es de uso profesional. En este Tour la utiliza el equipo Lotto Soudal.





La Noah Fast Disc, de la empresa Ridley. Foto: Ridley

El equipo UAE Team Emirates hace uso de la marca Colnago y de su bicicleta V3Rs, que puede costar hasta USD 11 840.



La empresa fabricante la describe como su mejor desarrollo y resalta características como su forma aerodinámica y su capacidad de adaptarse en distintos terrenos y situaciones.





La bicicleta V3Rs. Foto: Colnago

Con un valor de entre USD 5 920 y 14 680, la Zero SLR es una de las bicicletas 'superligeras' del Tour de Francia de este año. Es utilizada por los competidores del Astana Pro Team.



Wilier, el fabricante, señala: "queremos sintetizar los conceptos de ligereza e integración total. El modelo incluye todas y cada una de las características que buscan los ciclistas más exigentes en las bicicletas de carreteras más avanzadas tecnológicamente".



La bicicleta Zero SLR es una de las bicicletas 'superligeras' del Tour de Francia. Foto: Wilier

Pinarello Dogma F12 es el modelo utilizado en este Tour por el 'superpoderoso' equipo Ineos, comandado este año por el colombiano Egan Bernal (quien ganó la última edición de la competencia).



Esta bicicleta puede valer hasta USD 16 820. El fabricante señala que el diseño de este modelo "no consiste solo en hacer de sus bicicletas pequeñas obras de arte sino de combinarlo con geometría, aerodinámica e ingeniería". Está disponible en conjuntos de bielas Ultegra Di2 o Dura Ace Di2.