Benjamín Quinteros viaja a España con la idea de pasar al profesionalismo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ciclista ecuatoriano Benjamín Quinteros, de 22 años, correrá por el equipo amateurULB Sports de Valencia, España.

“Voy a tener la oportunidad para demostrar todo el trabajo realizado hasta ahora y poder pasar al campo profesional en Europa”, dijo el pedalista en la presentación que realizó su equipo en su página web.



El ciclista es el actual campeón nacional en ruta y subcampeón de contrarreloj en la categoría Sub 23. “Estoy contento, la situación en mi país no es buena y esta es una gran oportunidad. No sé qué hubiese hecho a estas alturas”, señaló con alivio, según la página El Pelotón en su versión web.



Durante este 2020, Quinteros disputará las carreras del calendario español en el campo amateur. “Mostrarme en España es un escaparate perfecto. Son 11 pruebas que aún no conozco”.



Dijo que en sus participaciones, especialmente en las vueltas intentará estar lo más delante posible.



ElULB Sports este año tendrá la nominaciónHotel Tres Anclas–ULB Sports–Moll Autos, por el auspicio que recibirá el equipo aficionado valenciano dirigido por el exprofesional Pascual Orengo, para ­disputar la Copa de España en el campo aficionado.

Orengo dijo que su equipo lo conforman 20 corredores Sub 23 de la región valenciana. “Contamos con un ciclista extranjero para las vueltas por etapas. Renovamos nuestro compromiso de ofrecer un calendario de gran nivel, con presencia en carreras nacionales e internacionales y sobre todo siendo protagonistas”.



Benjamín Quinteros nació el 1 de octubre de 1997. El año pasado corrió con el Team Ecuador la Vuelta a la Esperanza en Camerún; al Táchira y Miranda, en Venezuela; y en el Tour del Porvenir, en Francia.



Con la Selección Nacional logró la medalla de plata en la contrarreloj individual categoría Sub 23 del Panamericano de Ciclismo de Ruta.

Además es un ciclista con experiencia en competencias de ciclismo de montaña. “Estamos con mucha emoción y listos para empezar la temporada 2020. Ante todo muy agradecido con el Team Ecuador”, escribió en sus redes sociales.