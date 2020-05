El Bayern Múnich no ejecutó la opción de compra del brasileño Coutinho

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Bayern Múnich no ejecutó la opción de traspaso por USD 130 millones del internacional brasileño Philippe Coutinho, cedido por el Barcelona, señaló este viernes 22 de mayo del 2020 el patrón del club alemán Karl-Heinz Rummenigge en la revista Der Spiegel.

“La opción ya expiró y no la hemos ejecutado”, señaló Rummenigge. “Ahora debemos hacer la planificación interna del efectivo”, añadió sobre la próxima temporada.



Recibido con entusiasmo en agosto y presentado como un futbolista capaz de brillar en la Bundesliga, Coutinho, de 27 años, no ha cumplido las expectativas.



El internacional brasileño ha jugado en 23 partidos de las 25 jornadas disputadas antes del parón obligado por la pandemia de coronavirus, en marzo, aunque solo 15 como titular.



Operado de un tobillo en abril, actualmente está de baja. Su balance es de 8 goles y 6 asistencias, pero su influencia en el juego está lejos de lo esperado.



Además en su caso le afecta la crisis del coronavirus. El Bayern se anticipa al próximo mercado de fichajes, que obligatoriamente moverá cifras inferiores que los precedentes. Pagar USD 130 millones por un jugador que no es decisivo no es una opción, considera Rummenigge.