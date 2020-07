El Bayern ganó 1-0 al Marsella en amistoso a ocho días de la Champions

LEA TAMBIÉN

El Bayern de Múnich se impuso este viernes por 1-0 en la capital bávara al Marsella gracias a un tanto del internacional alemán Serge Gnabry (minuto 19) , a ocho días del partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea.

Hansi Flick alineó al once estrella del Bayern, pensando en la preparación de ese duelo ante los ingleses, el sábado de la próxima semana. Allí el campeón de la Bundesliga deberá defender la importante ventaja de 3-0 que logró en la ida en Londres, antes del parón de las competiciones por el nuevo coronavirus en marzo.



Tras lograr el doblete nacional Bundesliga-Copa, el Bayern tiene el reto de reconquistar el trono de Europa, que no consigue desde 2013. Si elimina al Chelsea, pasará a jugar la 'Final 8' de Lisboa, que terminará el 23 de agosto.



El Marsella se encuentra en plena preparación para la próxima temporada y disputaba su cuarto partido amistoso de la pretemporada, pensando en el inicio de la Ligue 1 2020-2021, donde arrancará el 21 de agosto ante el Saint-Etienne.



El conjunto galo no disputa un partido oficial desde hace cinco meses y sobre el terreno de juego se vio la diferencia en el estado de forma de ambas formaciones. El único tanto del partido lo firmó Gnabry en el 19, tras recibir de David Alaba. Se deshizo del acoso de Álvaro y engañó al arquero Steve Mandanda.