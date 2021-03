Barcelona venció a Orense, es líder y llegará invicto ante Liga de Quito

La campaña perfecta de Barcelona sigue intacta en el 201. El equipo amarillo cerró la cuarta fecha del campeonato nacional con una victoria ante Orense 2-0 en el estadio Monumental. Con goles de Damián Díaz, de penal, a los 27 minutos del primer tiempo, y otro de Carlos Garcés, a los 45+1, el vigente campeón logró la cuarta victoria del año este domingo 14 de marzo.

Orense, dirigido por el entrenador Patricio Lara, llegó con un planteamiento defensivo y trato de cerrar los caminos a los amarillos. Sin embargo, la fórmula no funcionó porque Barcelona halló algunas vías de ataque desde el arranque. A los 26 minuto, hubo una acción que fue sancionada como penal a favor de los locales y rompió el bloque defensivo.



Recién con el primer gol, los machaleños trataron de adelantar línea. El segundo gol llegó en el cierre del primer tiempo. Otra vez, Garcés, al igual que en la fecha pasado ante el Guayaquil City, facturó su segundo gol en el año. Fue un premio para el equipo dirigido por Fabián Bustos que ha tenido un inicio de año soñado con cuatro victorias al hilo.



En el segundo periodo, Barcelona dosificó sus energías y trató de buscar más goles, pero no lo consiguió. Con el triunfo, Barcelona llegó a 12 puntos en la tabla de posiciones del campeonato nacional LigaPro y en la próxima fecha tendrá que visitar Liga de Quito. Será el reencuentro de los finalistas del campeonato 2020.



Los amarillos volverán al estadio Rodrigo Paz Delgado después de tres meses de que dieran la vuelta olímpica en el estadio albo. El juego está programado para el sábado 20 de marzo, a las 18:30. Allí tendrá que defender su liderato y el invicto en el 2021. Barcelona todavía no conoce la derrota en esta temporada. Orense, por su parte, tendrá que jugar contra el Deportivo Cuenca.