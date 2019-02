El Barcelona Sporting Club busca demandar económicamente a la FEF

LEA TAMBIÉN

La directiva y el equipo legal de Barcelona tienen previsto reunirse esta semana para analizar los términos de una demanda en contra de la Ecuafútbol, luego de que la Conmebol confirmó la eliminación del club de la Copa Libertadores.



La mañana de ayer (17 de febrero del 2019) se hizo oficial el fallo de la Cámara de Apelaciones del organismo, que ratificó la sanción de primera instancia. Con ello, Barcelona quedó fuera del torneo, pese a haber derrotado a Defensor Sporting en los partidos de ida y vuelta.



La alineación indebida del colombiano Sebastián Pérez determinó la eliminación del club. El mediocampista fue inscrito a destiempo, por parte de la FEF. Por esa razón, el club responsabilizó al organismo nacional y prepara acciones legales para buscar un resarcimiento económico.



En la ida los guayaquileños se impusieron 2-1, en Uruguay, pero la presencia de Pérez motivó el reclamo de los charrúas, que luego fue aceptado por la Conmebol y revirtió el marcador por un 3-0 a favor de los violetas. Los toreros no pudieron remontar ese marcador, pese a su triunfo 1-0 en la revancha, en el estadio Monumental.

​

“Barcelona Sporting Club ejercerá todas las acciones legales necesarias a fin de que se reconozcan los perjuicios causados”, publicó el equipo en su página oficial. La directiva culpa a la FEF, pues aducen haber entregado la documentación de Pérez a tiempo.



Francisco Egas, presidente de la FEF, aceptó el error administrativo del organismo, en la tardanza de la inscripción del colombiano.



Xavier Parra, encargado de la entidad para habilitar al deportista, dijo desconocer el reglamento de la Conmebol. En eso se basó la apelación del cuadro porteño ante la Confederación en Asunción.



“Tenemos las pruebas contundentes de que Barcelona fue perjudicado por la negligencia e irresponsabilidad de un funcionario de la FEF”, dijo el presidente torero, José Francisco Cevallos, antes de viajar a Paraguay, para comparecer ante la Cámara de Apelaciones. La audiencia fue el viernes pasado y el fallo se oficializó dos días después.



Además de Cevallos y el abogado Manuel Jacho, también viajó Egas como presidente de la FEF y el asesor jurídico del organismo Guillermo Saltos. Este último pertenece a la Cámara de Apelaciones, pero no pudo actuar debido a que el club pertenece a la asociación que representa.



La resolución de la Cámara constó de cuatro puntos, en los que niegan la apelación de los toreros, ratifican la sanción impuesta por el Tribunal Disciplinario e imponen costas procesales a Barcelona (valores económicos que generó el trámite). El documento está formado por Omar Dorado, vicepresidente de la comitiva.



Pese a los argumentos de Barcelona y la confirmación de la FEF, sobre su desatención en este tema, el artículo 49 del reglamento de competiciones de la Conmebol, establece que es “responsabilidad exclusiva de los clubes” seguir el trámite en la inscripción de sus jugadores, 72 horas antes del inicio de cada fase preliminar.



Mariela Díaz, experta en derecho deportivo, anticipó que la resolución inicial de la Conmebol no cambiaría. Según ella, la apelación del club ecuatoriano no estaba debidamente sustentada, en base al reglamento.



“El error fue del club por no ser meticuloso en sus seguimientos. El reglamento es claro. No había forma de que la Cámara de Apelaciones cambiara de parecer, las circunstancias no habían cambiado”, dijo la jurista.



José Miguel Pérez, síndico, y Jorge Reinoso, representante del club ante la FEF, cuentan con claves de acceso al sistema TMS (sistema informático de la FIFA donde se registra el estado de las transferencias de jugadores). En redes sociales se criticó la falta de seguimiento del club en este tema.



“Nosotros tenemos documentos de que desde la Ecuafútbol nos confirmaron que estaba todo en orden”, dijo Pérez a este Diario, en días pasados. Según su versión, el organismo nacional es el único responsable de la sanción recibida.



Hasta el momento se desconoce la cifra por la que Barcelona demandará al organismo rector del fútbol local, se espera que en los próximos días se oficialice la medida, a través del pronunciamiento de Cevallos, que tenía previsto regresar hoy de Paraguay.

Si Barcelona accedía a la tercera fase del torneo, para medir a Atlético Minerio, debía recibir USD 550 000 por parte de la Conmebol. Así mismo, si se clasificaba a la fase de grupos le correspondía USD 3 millones, por sus tres juegos como local. La cifra se incrementaría considerando los ingresos por taquilla y patrocinios.