Barcelona SC, Independiente del Valle y Delfín quedaron listos para su regreso a la Copa Libertadores

Liga de Quito dejó la vara alta para medir el regreso de los clubes ecuatorianos a la Copa Libertadores. Su triunfo, como visitante, ante Binacional, fue un reinicio positivo para los equipos nacionales, que sumaron seis meses sin competir a nivel sudamericano.

Delfín será el segundo equipo tricolor en saltar a la cancha para la Libertadores. Los manabitas visitarán a Defensa y Justicia, este 17 de septiembre, a partir de las 17:00. Este mismo día Barcelona e Independiente del Valle también cumplirán con sus encuentros.



La suspensión de la copa, debido a la emergencia sanitaria del covid-19, complicó la planificación económica de los equipos. Sin embargo, con un mes de competencia a nivel local, los ecuatorianos llegan en buen nivel para disputar el torneo regional.



Delfín: Se entrenó en la cancha del atlético All Boys, bajo el mando el estratega argentino Miguel Ángel Zahzú, que dirigirá su primer juego de copa. Los manabitas son terceros, con 1 punto, en el grupo G, mientras que los argentinos son últimos, sin unidades. Los campeones ecuatorianos apostarán por la potencia de su capitán, Carlos Garcés, como piloto de ataque; no cuentan con lesionados ni suspendidos.



Independiente del Valle: Los dirigidos por Miguel Ángel Ramírez está a un paso de la clasificación a la siguiente etapa. Definirán el liderazgo del grupo A ante Flamengo, a partir de las 19:00, en el estadio Rodrigo Paz. Una victoria los haría sumar nueve puntos, y estarían a un paso de acceder a una nueva fase. Es el partido más atractivo de la jornada, pues enfrenta a los campeones de la Copa Libertadores y Sudamericana.



Barcelona: Es el más complicado de los ecuatorianos. Luego de dos goleadas de 3-0, se ubican como últimos del grupo A. Los dirigidos por Fabián Bustos buscarán su primer triunfo ante Junior, en el estadio Monumental, a las 21:00. Pese a las aspiraciones de los guayaquileños, para este partido no contarán con cuatro de sus jugadores titulares. Jonatan Álvez, Damián Díaz, Bruno Piñatares y Mario Pineida, están suspendidos.