Barcelona SC empieza la defensa de su título en la LigaPro. Estos son los horarios de la primera fecha

Barcelona comenzará la defensa del título de 2020 en el arranque, este 19 de febrero de 2021, de la primera fase de la Liga Pro, que tendrá como premio especial, además de decidir al primer finalista de la actual temporada en Ecuador, un billete para la Copa Libertadores de 2022.

Los amarillos parten como favoritos, pues ratificó al técnico con el que ganó el título, el argentino Fabián Bustos, y confirmó también a la base de la plantilla campeona, que reforzó con destacadas figuras de otros equipos locales.



El cuadro guayaquileño, máximo ganador local con dieciséis títulos, comenzará su participación el 20 de febrero, contra uno de los recién ascendidos a la primera división, Manta FC, como visitante.



El torneo local comenzará en medio de estrictos protocolos de bioseguridad y sin la presencia de aficionados en los estadios, debido a la persistencia de la pandemia del covid-19.



Por su parte, el otro finalista del torneo ecuatoriano del año pasado, Liga de Quito, recibirá al otro debutante de la actual temporada, Nueve de Octubre, este 19 de octubre.



Para ese encuentro, Liga sufrirá las bajas del centrocampista argentino Lucas Villarruel, tampoco tendrá a los nuevos refuerzos, el goleador paraguayo Luis Amarilla y el atacante argentino Juan Cruz Kaprof, los dos primeros por lesiones.



La primera fecha de la primera fase comenzará con el partido entre Universidad Católica y Olmedo, que saltarán al estadio Olímpico Atahualpa, de Quito, en desigualdad de condiciones.



Mientras Católica se aprestará también para debutar el próximo 23 de febrero contra Liverpool, en Uruguay, por la primera fase previa de repesca de Copa Libertadores, Olmedo se debate entre una crisis por la disputa de la presidencia entre directivos y también económica.



El popular Aucas se ha reforzado y durante los amistosos de la pretemporada mostró buen funcionamiento y oportuna adaptación de los refuerzos solicitados por el técnico argentino Darío Tempesta.

Aucas visitará a Mushuc Runa en el estadio de la comunidad de Echaleche de la provincia de Tungurahua, a 3 250 metros de altitud sobre el nivel del mar.



Guayaquil City y Macará, de Ambato, protagonizarán otro de los encuentros esperados en Ecuador, pues fueron protagonistas de la temporada pasada y, fruto de aquello, se clasificaron para la próxima Copa Sudamericana.



Guayaquil City contará con el aporte de dos centrocampistas de gran nivel, Fernando Gaibor y Manuel Balda, mientras Macará estará comandado por el portero argentino Joaquín Pucheta y su compatriota y goleador Juan Muriel Orlando.



Así se jugará la primera fecha de la LigaPro:



Viernes 19 de febrero

U. Católica vs. Olmedo (16:30)

Liga de Quito vs. 9 de Octubre (19:00)



Sábado 20 de febrero

Mushuc Runa vs. Aucas (14:00)

Guayaquil City vs. Macará (16:30)

Manta vs. Barcelona (19:00)



Domingo 21 de febrero

Orense vs. Ind. Del Valle (13:00)

T. Universitario vs. Delfín (15:30)

Emelec vs. Dep. Cuenca (18:00)