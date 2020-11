José Francisco Cevallos confirmó que Barcelona SC se retrasó en los pagos de la deuda adquirida con Ariel Nahuelpán

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ordenó a Barcelona SC cancelar --en un plazo de 30 días- la deuda de USD 1,3 millones que mantiene con el delantero argentino Ariel Nahuelpán. El jugador estuvo en dos períodos con el club en 2013 y entre 2017 y 2018.

En enero de 2019, el jugador decidió finiquitar su contrato con el equipo amarillo, en la presidencia de José Francisco Cevallos. El directivo ofreció cancelar la deuda con el futbolista, sin embargo el equipo no pudo cumplir con los pagos mensuales y los abogados de Nahuelpán demandaron al club en la FIFA y posteriormente en el TAS.



Cevallos aseguró en la Radio Redonda que su directiva empezó a pagarle a Nahuelpán, pero no pudo cumplir con los acuerdos debido a cuatro demandas que tuvo que afrontar en la FIFA.



"Cuando se llegó al finiquito, se llegó un acuerdo y se firmó. Nosotros planeamos una fórmula de pago, en la que teníamos previsto recibir unos valores. Todo esto se complicó porque saltaron cuatro demandas en FIFA. Ahí salió Godoy Cruz (USD 380 000, (Andrés) Andrés Franzoia (USD 810 000), Unión de Santa Fe (USD 475 000) y Brahian Alemán (USD 441 000). Esto nos puso contra la pared, porque pagábamos o perdíamos puntos y la categoría", dijo Cevallos, en la entrevista radial.



Cevallos se justificó y dijo que la prioridad de su directiva fue pagar todos los juicios de las anteriores administraciones que había en la FIFA como los de Benito Floro o Rolando Zárate. Al final de su mandato (octubre 2019), el dirigente indicó que se informó de pago con Nahuelpán a la actual directiva presidida por Carlos Alfaro Moreno.



El exgolero de la Selección dijo que "desconocía" por qué Barcelona SC no pagó el valor pendiente al actual delantero del Peñarol con los ingresos que recibió de los derechos televisivos y los premios por Copa Libertadores 2020.