Barcelona SC presentó su protocolo sanitario, para volver a los entrenamientos

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, encabezó la rueda de prensa virtual en la que el club presentó su protocolo para regresar a la actividad deportiva. El documento está basado en el protocolo general que manejará la LigaPro para el reinicio de las competencias.

“Le decimos a la hinchada que estamos preparados, hemos trabajado para volver, los detalles finales los darán quienes rigen el torneo nacional, que es la LigaPro, los clubes debemos adaptarnos”, dijo Alfaro, la noche de este 19 de mayo.



En la conferencia virtual también participó el jefe del cuerpo médico, Andrés Arce. El profesional explicó la periodicidad con la que se realizarán las pruebas para detectar el covid-19, así como los parámetros de precaución para disminuir el riesgo de contagios.

“Un contagio está previsto, depende mucho de la sintomatología, el éxito del sistema de protocolo no son las pruebas, sino como se analiza al jugador y su entorno, si seguimos con temor no volveremos a jugar este año”, dijo Arce.



Por su parte, el entrenador Fabián Bustos ratificó que necesitan por lo menos cuatro o cinco semanas para preparar a sus jugadores, de cara al reinicio del campeonato.



“Obviamente el ritmo no será el óptimo pero trataremos de evitar lesiones musculares, no se puede hacer todo de un día para otro”, dijo Bustos, que dijo sentirse conforme con el protocolo diseñado por el club.